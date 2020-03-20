(AP Photo/David Zalubowski)

保障医疗物资供应：加拿大政府提出帮助企业增产转产

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月20日（星期五）16:10
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星期五（3月20日），帮助、鼓励加拿大企业扩大生产或改为生产医疗物资成为加拿大总理特鲁多和几位部长的新闻发布会的主题。这是正在自我隔离的特鲁多连续第三天召开新闻发布会。他表示，政府将为医用物资制造商扩大生产提供支持，并帮助其他企业改装生产线，转为生产呼吸机，口罩和其他防护用品。几位部长随后宣布了具体计划。

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加拿大全国的新冠病毒肺炎病例一个星期以来急剧增长，到星期五已超过900。随之增长的是对医用物资和个人防护物品的需求。实际上在今天以前，许多公司已经行动起来。加东一些酿酒厂本周已经开始利用库存酒精生产消毒液。加拿大汽车零部件生产商协会(APMA)也在为转产医用物资与有关部门洽谈。

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力求医疗用品自给自足

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主管工业与技术革新的内阁部长贝恩斯（Navdeep Bains）在新闻发布会上说，为对抗新冠病毒疫情，政府重新调整了工业政策，“战略革新基金”等资助技术革新的资金将主要用于帮助企业研发与抗疫有关的产品和服务。加拿大国家研究委员会等机构也将向企业提供这方面的支持。

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贝恩斯说，这样做的目的是为了让加拿大做到医疗用品自给自足，国内供应能满足国内需要。他保证政府将为此全力支持企业。

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企业踊跃响应

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联邦政府上个星期已经在其物资采购网站上发布通告，吁请企业报告自己生产何种可用于抗疫的产品及其库存。到今天为止已经有将近六千家企业回复。公共服务与采购部长阿南德（Anita Anand）说，政府的目标是做到供大于求。

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至少在N95口罩的供应上，这个目标现在暂时不是问题。阿南德说，联邦政府可以调集的N95口罩数量是1150万个，超出了目前各省和医疗机构提出的要求。

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斯坦福大学医学院教授王智弘在介绍台湾抗疫经验时提到，台湾政府在疫情开始后很快禁止口罩出口，实行配给制控制价格，征收口罩工厂，增加生产线，并派军队帮助工厂增加产量。另外，意大利政府近日也派军人增援生产肺部呼吸机的厂家。

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联邦首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam）在新闻发布会上说，加拿大目前还没有发生呼吸机短缺，但是政府宁肯先行一步，提前扩大生产。

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加拿大政府也在考虑动用军队

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特鲁多在昨天的发布会上说，政府并不排除下一步动用军工行业来保证医用物资供应。副总理弗里兰稍后也表示，内阁将研究军队在抗疫中所能发挥的作用。

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加拿大国防部总参谋长乔纳森.文斯（Jonathan Vance）要求全军做好准备。他在一份内部通知中说，新冠病毒疫情可能持续一年，出现数个高峰，各级政府和私营企业都有可能要求军队支援。另一方面，可能会有更多军人感染病毒，影响所在部队的战斗力。

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加拿大军队到目前为止只有3人确诊。

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（RCI with CP, CBCNews, Murray Brewster)

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