加拿大疫情报告（3月20 日）：全国确诊病例接近 1000， 加拿大1人死于日本

加拿大实时疫情
截至到2020年3月20日，北美东部标准时间14:00，加拿大COVID-19病例统计如下：
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|省份 （从西往东）
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|271
|8
|阿尔伯塔省
|146
|1
|萨斯喀彻温省
|20
|0
|曼尼托巴省
|17
|0
|安大略省
|308
|2
|魁北克省
|139
|1
|纽芬兰与拉布拉多
|4
|0
|新不伦瑞克省
|11
|0
|新斯科舍省
|15
|0
|爱德华王子岛
|2
|0
|撤回游轮乘客
|12
|0
|加拿大全国总数
|945
|12
*信息来源：CBC/Radio-Canada
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加拿大一游轮乘客在日本死亡
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星期五，加拿大外交部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）说，一名加拿大人在日本因COVID-19死亡。
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周五晚些时候，加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 确认，去世者是游轮“钻石公主号”上的乘客。
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“钻石公主号” 游轮在日本横滨港进行了为期两周的隔离检疫，游轮上先后有600多人感染了了新型冠状病毒。
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在加拿大乘客的多次呼吁下，加拿大政府最终派出专机把大约200名没有症状的加拿大乘客接回加拿大，并把他们立即送到安大略省特伦顿的军事基地继续进行隔离，已经有症状的人则只能留在日本就医。
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（CBC，Radio-Canada）
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