加拿大疫情报告（3月20 日）：全国确诊病例接近 1000， 加拿大1人死于日本

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加拿大实时疫情



截至到2020年3月20日，北美东部标准时间14:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 （从西往东） 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 271 8 阿尔伯塔省 146 1 萨斯喀彻温省 20 0 曼尼托巴省 17 0 安大略省 308 2 魁北克省 139 1 纽芬兰与拉布拉多 4 0 新不伦瑞克省 11 0 新斯科舍省 15 0 爱德华王子岛 2 0 撤回游轮乘客 12 0 加拿大全国总数 945 12

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大一游轮乘客在日本死亡

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星期五，加拿大外交部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）说，一名加拿大人在日本因COVID-19死亡。

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周五晚些时候，加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 确认，去世者是游轮“钻石公主号”上的乘客。

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“钻石公主号” 游轮在日本横滨港进行了为期两周的隔离检疫，游轮上先后有600多人感染了了新型冠状病毒。

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在加拿大乘客的多次呼吁下，加拿大政府最终派出专机把大约200名没有症状的加拿大乘客接回加拿大，并把他们立即送到安大略省特伦顿的军事基地继续进行隔离，已经有症状的人则只能留在日本就医。

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（CBC，Radio-Canada）

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