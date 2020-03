原为济贫，现为抗疫：加拿大医生的3D面罩发挥作用

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省伦敦市的鲁巴尼医生(Tarek Loubani)的专长之一是研发3D医疗器械。他负责的Glia项目向贫困地区和战乱地区提供这种成本低廉的听诊器和止血带等医用物品。现在新冠病毒疫情爆发,他发现他的技能和设备也可以帮助自己的同事和同胞。

他和项目合作伙伴设计了一种可以代替N95口罩,也可以戴在口罩之上的面罩。他认为,随着疫情的发展,发生在其他国家的医疗用品短缺也会发生在加拿大。他的目标是首先保证自己身边的同事不缺面罩,然后提供给当地其他医院,甚至其他城市和省份。他打算和其他人合作,增加面罩打印数量。

鲁巴尼两年前曾前往巴勒斯坦加沙地带试用他研制的止血带,正逢巴勒斯坦人为抗议美国把大使馆迁往耶路撒冷举行大规模抗议,与以色列军队发生冲突。鲁巴尼在救护中被子弹击中腿部。

他在接受CBC采访时表示,现在急诊室的气氛和他在加沙地带时类似:”炮击就要开始了,我们在等待。…… 每个人都穿戴整齐,准备迎战。接下来,可能供应线会中断,后援会中断,医护人员将需要充分发挥自己的创造能力。”

“我们知道同事当中会有人倒下。我们在科室内很严肃地讨论过如果有人无法继续工作、生病或死亡怎么办。这种想法有点沉重,但是你看不到犹豫。”

(RCI with CBC News, As It Happens)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

