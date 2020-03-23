加拿大疫情报告（3月23 日）：全国确诊病例超过 2000， 安省魁省全封闭

加拿大实时疫情
截至到2020年3月23日，北美东部标准时间15:00，加拿大COVID-19病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|472
|13
|阿尔伯塔省
|259
|1
|萨斯喀彻温省
|52
|0
|曼尼托巴省
|20
|0
|安大略省
|503
|6
|魁北克省
|628
|4
|纽芬兰与拉布拉多
|24
|0
|新不伦瑞克省
|17
|0
|新斯科舍省
|41
|0
|爱德华王子岛
|3
|0
|育空地区
|2
|0
|西北地区
|1
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|2035
|24
*信息来源：CBC/Radio-Canada
安省魁省商业全关
由于加拿大的COVID-19病例已经超过2,000个，星期一，魁北克省和安大略省都下令关闭所有非必要的商业服务，关闭时间从北美东部时间星期二晚上11:59开始。
魁北克省总理弗朗索瓦·勒戈特（François Legault）说，魁省将“暂停”至少三个星期，一直到4月13日。
他说，这一决定是在公共卫生官员确定COVID-19已经开始通过社区传播的情况下做出的，到目前为止，魁北克省的绝大部分确诊病例都与出国旅行有关。
魁北克省星期一报告全省一下增加了400多个病例，这与开展了更广泛的检测有关。
与此同时，安大略省总理道格·福特（Doug Ford）也宣布了类似决定，福特表示，将在星期二公布哪些商家属于基本服务和非基本服务。
但他保证，居民们将能够购买食品、药品和其他基本产品，将继续有电力供应，电信网络将继续运行。
安省省长福特补充说，这一关闭令将至少持续14天。
（CBC，Radio-Canada）
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