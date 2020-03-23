蒙特利尔市周一开测的室外病毒测试点 (Paul Chiasson/The Canadian Press)

加拿大疫情报告（3月23 日）：全国确诊病例超过 2000， 安省魁省全封闭

作者 黎黎 |
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发表 2020年3月23日（星期一）16:58
更新 2020年3月23日（星期一）17:00

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加拿大实时疫情

截至到2020年3月23日，北美东部标准时间15:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 472 13
阿尔伯塔省 259 1
萨斯喀彻温省 52 0
曼尼托巴省 20 0
安大略省 503 6
魁北克省 628 4
纽芬兰与拉布拉多 24 0
新不伦瑞克省 17 0
新斯科舍省 41 0
爱德华王子岛 3 0
育空地区 2 0
西北地区 1 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 2035 24

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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安省魁省商业全关

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由于加拿大的COVID-19病例已经超过2,000个，星期一，魁北克省和安大略省都下令关闭所有非必要的商业服务，关闭时间从北美东部时间星期二晚上11:59开始。

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魁北克省总理弗朗索瓦·勒戈特（François Legault）说，魁省将“暂停”至少三个星期，一直到4月13日。

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他说，这一决定是在公共卫生官员确定COVID-19已经开始通过社区传播的情况下做出的，到目前为止，魁北克省的绝大部分确诊病例都与出国旅行有关。

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魁北克省星期一报告全省一下增加了400多个病例，这与开展了更广泛的检测有关。

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PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / FRANK GUNN

与此同时，安大略省总理道格·福特（Doug Ford）也宣布了类似决定，福特表示，将在星期二公布哪些商家属于基本服务和非基本服务。

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但他保证，居民们将能够购买食品、药品和其他基本产品，将继续有电力供应，电信网络将继续运行。

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安省省长福特补充说，这一关闭令将至少持续14天。

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（CBC，Radio-Canada）

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文章分类：健康社会
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