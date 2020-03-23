另一种病毒：加拿大安全机构发现多个借新冠疫情行骗和造谣的网站

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如果你收到的邮件通知你的病毒检测呈阳性，需要提供信用卡信息以获得处方，或是要卖给你一份你家周围的感染者名单，不要相信。

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新冠疫情蔓延，一些不法分子趁机利用人们的恐慌在网上行骗或散布假新闻。加拿大信息安全局（CSE) 已发现网上有假冒加拿大公共卫生署，国税局和边境服务署等机构的网站。它们给公众发有关新冠病毒疫情的“钓鱼邮件”。有的邮件称收件人病毒检测呈阳性，要他们提供信用卡信息，以便获得处方。还有人杜撰和兜售本地感染者名单。

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有些骗子声称自己手里有治疗或预防新冠病毒肺炎的特效药。还有一些虚假信息涉及大蒜或紫外线“消毒灯”的神奇作用。

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加拿大国防部总参谋长乔纳森.文斯（Janathan Vance）本月初说，由外国政府资助的黑客也在利用世界各国的恐慌心理进行活动。另外，加拿大信息安全局上周对医疗机构发出警告，提醒它们采取措施防范黑客袭击。网络安全专家担心，犯罪分子和由外国政府资助的黑客会侵入加拿大医疗系统的电脑网络并索要赎金。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, Murray Brewster)

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