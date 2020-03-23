新冠肺炎新药大规模临床试验：加拿大研究所招募六千志愿者

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加拿大蒙特利尔市心脏病学研究所的一个团队（ICM）从星期一（3月23日）开始招募志愿者，准备对秋水仙碱用于治疗新冠肺炎进行大规模临床试验。秋水仙碱亦称秋水仙素，是一种强力消炎药， 通常用于治疗心包炎和痛风。

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ICM负责人塔蒂夫（Jean-Claude Tardif）医生研究秋水仙碱已有数年。他在接受Radio-Canada等媒体采访时说，许多新冠肺炎患者从轻症转为重症时会出现“炎症风暴”。这是一种细胞因子的过度反应，会让患者的免疫系统进入全速运转，反噬自身。而儿童患者转为危重者少，原因之一是他们的身体在同样情况下会快速反应，阻断炎症反应。

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研究人员在这里看到了希望：如果阻断患者的炎症反应，不让炎症风暴出现，轻症患者转为重症的风险就会下降。过去在流感治疗上的同类试验已经证明了这一点。

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塔蒂夫医生说，秋水仙碱是用来发挥这个作用的理想药物，而且它价格不贵，容易生产。

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加拿大卫生部在二十四小时内批准了这项试验。一家蒙特利尔制药公司在一个星期内生产了20万片秋水仙碱片剂和安慰剂。

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志愿者条件

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参加这项临床试验的志愿者必须具备以下条件：

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新冠病毒检测呈阳性

40岁以上

没有住院治疗

可以服用秋水碱片或安慰剂30天

可以接受两次电话随访

申请者可拨打1-877-536-6837。被接受的人将可以在网上填写同意书，并在四小时内收到药物（或安慰剂）。

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（RCI with Radio-Canada，Mélanie Meloche-Holubowski, CBC Newsworld)

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