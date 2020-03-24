加拿大疫情报告（3月24 日）：全国确诊病例近2600，加拿大邮局缩短运营时间

加拿大实时疫情
截至到2020年3月24日，北美东部标准时间15:00，加拿大COVID-19病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|472
|14
|阿尔伯塔省
|301
|1
|萨斯喀彻温省
|72
|0
|曼尼托巴省
|21
|0
|安大略省
|588
|8
|魁北克省
|1013
|4
|纽芬兰与拉布拉多
|35
|0
|新不伦瑞克省
|18
|0
|新斯科舍省
|51
|0
|爱德华王子岛
|3
|0
|育空地区
|2
|0
|西北地区
|1
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|2590
|27
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加拿大邮局缩短营业时间，要求顾客拉大距离
加拿大邮局Canada Post开始缩短营业时间，并为高风险人群提供优先服务。
加拿大邮局星期二早上发布了一个声明，声明说，所有邮局站点将推迟1小时开门，提前1小时关门，这些时间将被用来进行邮局内的清洁、补充库存，以及让员工略微放松。
另外，邮局开门后的第一个小时将专门接待高风险客户，包括老年人和有慢性病的人。
在邮局内的客户，需要相距两米，加拿大邮局说，已经安装了标牌和地板上的距离贴花，较小的邮局将限制每次进入的客户人数。
邮局重申，身体不舒服的人请不要来邮局。
另外，邮局已暂停执行对包裹的15天保存期，就是说，如果包裹到了邮局15天后还没人来取，邮局不会把包裹退还给发件人。
邮政部门还暂停了对所有包裹准时送到的承诺。
对于送货上门的包裹，邮递员将把包裹放在客户门口，按门铃通知后即离开，不再需要客户签收。
邮局还说，当邮递员在往社区邮箱里放邮件时，请大家自动保持远距离，不要有人与人接触。
另外，加拿大邮局现在仍可以接受现金，但呼吁大家最好用银行卡和信用卡。
这个星期一，在纽芬兰省圣约翰斯市（St. John’s ），邮件分拣厂的一名员工COVID-19测试呈阳性，之后13名员工开始进行自我隔离。
(CBC)
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