蒙特利尔市地铁 (Paul Chiasson/Canadian Press)

加拿大疫情报告（3月24 日）：全国确诊病例近2600，加拿大邮局缩短运营时间

作者 黎黎 |
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发表 2020年3月24日（星期二）16:49
更新 2020年3月24日（星期二）16:53

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加拿大实时疫情

截至到2020年3月24日，北美东部标准时间15:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 472 14
阿尔伯塔省 301 1
萨斯喀彻温省 72 0
曼尼托巴省 21 0
安大略省 588 8
魁北克省 1013 4
纽芬兰与拉布拉多 35 0
新不伦瑞克省 18 0
新斯科舍省 51 0
爱德华王子岛 3 0
育空地区 2 0
西北地区 1 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 2590 27

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大邮局缩短营业时间，要求顾客拉大距离

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加拿大邮局Canada Post开始缩短营业时间，并为高风险人群提供优先服务。

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(Darren Calabrese/Canadian Press)

加拿大邮局星期二早上发布了一个声明，声明说，所有邮局站点将推迟1小时开门，提前1小时关门，这些时间将被用来进行邮局内的清洁、补充库存，以及让员工略微放松。

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另外，邮局开门后的第一个小时将专门接待高风险客户，包括老年人和有慢性病的人。

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在邮局内的客户，需要相距两米，加拿大邮局说，已经安装了标牌和地板上的距离贴花，较小的邮局将限制每次进入的客户人数。

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邮局重申，身体不舒服的人请不要来邮局。

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另外，邮局已暂停执行对包裹的15天保存期，就是说，如果包裹到了邮局15天后还没人来取，邮局不会把包裹退还给发件人。

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邮政部门还暂停了对所有包裹准时送到的承诺。

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对于送货上门的包裹，邮递员将把包裹放在客户门口，按门铃通知后即离开，不再需要客户签收。

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邮局还说，当邮递员在往社区邮箱里放邮件时，请大家自动保持远距离，不要有人与人接触。

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另外，加拿大邮局现在仍可以接受现金，但呼吁大家最好用银行卡和信用卡。

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这个星期一，在纽芬兰省圣约翰斯市（St. John’s ），邮件分拣厂的一名员工COVID-19测试呈阳性，之后13名员工开始进行自我隔离。

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(CBC)

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文章分类：健康社会
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