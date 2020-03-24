安大略省将从星期二午夜起关闭所有非必要工作场所

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星期二（3月24日）午夜12点，安大略省将进入一个抗疫新阶段：所有被视为非必要的企业、机构、商店和服务都将关闭和停顿两个星期。安大略省政府说，这是一个困难的决定。但这正是为了保证直接关系到民生的基本服务，保护一线工作人员免受病毒威胁。

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凡是可以在家工作的企业，即使属于“非必要”也不在关闭之列。

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省政府公布了一份可以继续运营的企业、服务种类名单，其中包括物资供应、交通、电信等直接关系到日常生活的服务，也包括社区服务部门和司法部门等维持社会正常运转的机构：

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物资供应链

零售与批发：民生物资

食品服务和住宿：餐馆仅限外卖

房屋维修

电信和互联网服务

交通

制造与生产：民生物资

农业生产

建筑：医疗机构，重要基础设施等

金融活动：股市，银行，保险等

天然资源

环保服务

社区服务：警察、消防、供电、垃圾回收等

科技研究

医疗，养老和社会服务

司法机构

其他：租赁，物流，邮寄，法律咨询，安保，兽医，洗衣店等

企业规范与检测

这些范围内的企业与服务被分为74个种类。查询更准确、详细的情况请点击此处。

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同一天魁北克省也公布了同类名单。

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（RCI with CBC News, CTV）

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