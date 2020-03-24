新冠疫情当前，如何愉快而高效地在家工作？

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越来越多的加拿大人因新冠病毒肺炎疫情不得不在家工作。对有些人来说，这意味着孩子或宠物的打扰。对另一些人来说，也许是冰箱里的食物的诱惑，或者地方狭小带来的不便。如何心情愉快而高效地在家工作呢？CBC记者Stephanie Hogan从一些专业人士那里获得了如下建议：

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像需要出门上班一样做准备

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在同一个时间起床，洗漱，穿戴整齐，做所有出门上班前要做的事，甚至打领带或化妆。大脑也许会因为你缺了出发这一步而不肯进入工作状态，为了督促它，你可以出门走一圈，或者听一段和工作有关的播客。

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一日之计在于晨。以工作状态投入工作，你就不太容易被刷手机或吃零食这样的事诱惑。

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给自己创造一个工作空间

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不要抱着便携式电脑歪在沙发上工作。如果家里没有书房和书桌，就在卧室或其他房间给自己打造一个尽可能跟房子的其他部分隔开的空间。另一个隔绝空间是在脑子里，不要让没洗的衣服或其他杂事进入这个空间。

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和孩子制定一个时间表

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现在孩子们也停课了。在家工作的父母们要和他们“和平共处”，除了求助于动漫和游戏以外，最好是制定一个时间表，让他们知道一天中哪一段时间不能打扰爸爸妈妈，到几点钟是“课间休息”，可以去找他们。甚至可以为此设上闹钟，孩子会觉得更安心，也许你也是。

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驱除孤独感

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大部分工作场所同时也是一个与人接触的场所。在家工作意味着失去了这一部分接触。但是我们可以利用现代通讯手段来尽量弥补这一点。跟同事视频，通话，聊一会儿天，就像在办公室里一起喝咖啡时所做的一样。

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与配偶或室友沟通

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如果你的配偶或室友也在家里工作而你们又没有宽敞的书房，就需要各自打造一个角落，多小都没关系，但要尽量分开。如果你的工作需要开电话会议，那就更需要和对方沟通好。

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不要超时工作

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不要一头扎进工作里忘了时间。因为不用通勤而多出来的时间，不要全用在工作上，可以听听音乐，在线上一堂瑜伽课。这是个非常时期，我们需要保持良好的精神状态。

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互相信任

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另外，一些早已习惯在家工作的高科技专业人士说，这种工作方式需要信任，不仅是老板对员工的信任，还有同事之间的信任。

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这或许是近年来最著名的居家工作事故之一：

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（RCI with CBC News,Spark，Stephanie Hogan）

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