三分之一加拿大人担心因疫情付不上房租或房贷

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安格斯·里德研究所 (Angus Reid Institute) 委托进行的一项调查发现，这场新冠疫情已经对加拿大人的收入产生严重影响，越来越多的人担心自己付不上房租或房贷。

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自疫情爆发后，很多加拿大人已经暂时失业，或减少了工作时数，有超过三分之一（34％）的受访者表示，他们担心自己这个月付不上房租或者房贷。

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在接受调查的人中，44％的人表示，自疫情爆发以来自己已经失业，或有家庭成员失业，另有18％的人说，他们认为自己很快会失去工作。

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在仍然工作的人中，也有超过一半的人表示，减少工作时间只是个早晚问题。

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安格斯·里德民意调查公司说，这一调查是在3月20日至23日在网上进行的，误差幅度为+/- 2.5个百分点。

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小企业处境艰难

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人们现在都呆在家里不外出，导致对产品和服务的需求急剧减少，许多企业在削减开支。

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加拿大独立企业联合会（The Canadian Federation of Independent Business ）表示，如果没有政府的大力支持，全国三分之一的小型企业将支撑不过下个月。

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联邦政府上周表示，自疫情爆发以来，收到的失业保险申请数量大增，而且还在继续上升。

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（CBC）

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