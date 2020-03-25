加拿大政府推出抗疫紧急救助津贴(CERB)，谁有资格领取？

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加拿大政府准备把此前宣布的两项失业补助合并成一项“加拿大紧急救助津贴”（CERB)，向那些因新冠疫情失业或停工停薪的加拿大人每月发放2000加元，为期四个月。加拿大总理特鲁多在星期三（3月25日）上午的新闻发布会上宣布了这一消息。

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他同时承诺，在参议院通过政府的820亿加元抗疫特别拨款法案后还会有新的资助措施出台。众议院已在今天凌晨通过该法案。

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谁有资格领取?

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根据加拿大联邦财政部发布的信息，可以领取CERB的人包括：

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失业者，包括全职、合同工和过去不能享受就业保险的自雇人士；

没有被解雇，但因新冠疫情停工停薪的人；

感染新冠病毒的患者和因感染高风险需要隔离的人；

因需要在家照顾患新冠病毒肺炎的家人不能工作的人；

本来有工作，但因学校停课、幼儿园关闭需要在家照顾孩子的父母。

谁没有资格领取？

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已经在领取正常失业津贴和病假津贴的人。但是，如果他们的失业津贴或病假津贴在2020年10月3日以前结束，而他们因受新冠疫情影响，到那时仍然无法重新开始工作，则可以在正常津贴结束后申请CERB。

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另外，如果已经申请了失业津贴但尚未获批，不需要重新提交申请。

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此前加拿大联邦政府提出两种不同的补助，一种帮助那些失去工作但没有资格领取失业金的人，另一种帮助因自己感染或家人感染而不能工作的人。今天宣布的紧急救助津贴合二为一。

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四月初开通网络申请

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申请CERB的网页将在四月初开始运行，但是津贴发放从3月15日算起，到10月3日结束。这项紧急救助津贴每四周发放一次，预计提出申请十天内可以收到。

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与此同时，有资格享受就业保险的各种津贴的加拿大人可以继续提交申请。

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上个星期有将近一百万加拿大人提交了领取失业金的申请，大大超出了正常水平和网站的负荷。特鲁多说，有关工作人员正在加班加点，自星期一以来已经处理了超过14万份申请。

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帮助小企业和非营利组织

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另外，联邦政府也计划通过一项临时薪酬津贴来帮助小企业减轻负担。这项津贴为时三个月（2020年3月18日-6月20日），金额为公司薪酬支出的10%，上限不得超过25000加元，每个员工不得超过1375加元。

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有申请资格的雇主包括：

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应税资本在1500万加元以下（用于加拿大本土）的加拿大私营公司

非营利组织

注册慈善组织

这项津贴将以减税形式“发放”，加拿大国税局说，这是为了帮助企业保留员工，在疫情过后尽快恢复正常运营。不过代表全国小公司的加拿大独立企业联合会认为，这个减税额度远远不够。

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（RCI with CBC News, Peter Zimonjic, Kathleen Harris, Jacqueline Hansen, CTV)

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