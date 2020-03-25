加拿大新冠病毒肺炎病人一半是社区感染

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着COVID-19病毒肺炎确诊病人数量在加拿大猛增，差不多半数的确诊者来自加拿大本国的社区传染、而不是来自有近期国外旅行经历人的传染。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大公共卫生当局提供的到星期一截至的统计数字，在1044个确诊病例中有48%来自社区传染，42%来自国外旅行传染，有7%来自与近期在国外旅行人士的接触。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大马尼托巴大学病毒学专家、加拿大新型病毒研究项目主任Jason Kindrachuk指出，加拿大确诊病人从国外输入病例转向社区传染意味着放缓COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大扩散变得更加困难；因为无法做到像是追踪国外输入传染源那样知道谁在传染和谁可能被传染、也无法有针对性地采取隔离措施，结果是会有更多的人被传染。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，随着加拿大采取了对外国旅行者闭关锁国的防疫措施，今后出现COVID-19病毒肺炎确诊病例猛增的情况应该是主要来源于社区传染。而对付社区传染的主要办法是要尽量呆在家里不要外出、勤洗手、实在需要外出一定要保持社会距离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Adam Miller, Amina Zafar · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada