加拿大疫情报告（3月25 日）：全国确诊病例过3000，特鲁多宣布因疫情失业者每月发两千

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加拿大实时疫情

截至到2020年3月25日，北美东部标准时间14:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 617 13 阿尔伯塔省 358 2 萨斯喀彻温省 72 0 曼尼托巴省 35 0 安大略省 688 9 魁北克省 1339 6 纽芬兰与拉布拉多 67 0 新不伦瑞克省 26 0 新斯科舍省 68 0 爱德华王子岛 3 0 育空地区 3 0 西北地区 1 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 3290 30

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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特鲁多宣布因疫情失业者每月发两千加元

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）周三宣布，由于新冠病毒对经济的打击，将对在此之间收入受到影响的加拿大人每月发放2,000加元，最多4个月。

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加拿大政府将根据紧急救助项目法案C-13来支付这笔资金。

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加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）表示，整个紧急拨款项目的资金为1070亿加元，超过了之前承诺的820亿加元，因为后来追加了对个人和企业的直接援助。

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星期三，C-3 法案在众参两院获得通过，现在已经生效。

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加拿大总理特鲁多在每天举行的新闻发布会上说，将通过新的加拿大紧急救济金为受影响的加拿大人提供直接援助。

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领取者资格

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那么，哪些人有资格领取这一救济金呢？

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加拿大广播公司报道说，申请者需符合以下条件：

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由于新冠病毒疫情而失业；

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虽然仍有工作职位，但在疫情期间没有工资；

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在疫情期间因生病或隔离而没有收入；

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疫情期间必须待在家里照顾孩子或老人而不能工作。

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这笔紧急救济福利金将每4周发一次，但要交税。

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不过，人们需要等上一段时间才能拿到这笔救济，因为该救济的网上申请网站要到4月6日才启动，而汇款又需要至少10天的时间。

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除了上述救济金外，联邦政府提出的紧急救助项目内容还包括：

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为加拿大儿童福利计划追加拨款20亿加元；

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学生贷款六个月免除利息，还款推迟六个月；

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今年的报税截至日期推迟到6月1日，补交税截至日期推迟到8月31日。

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入境者强制隔离 14天

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与此同时，星期三，加拿大联邦卫生部长帕蒂·哈伊杜（Patty Hajdu）宣布，根据《隔离法》，现在所有到达加拿大的旅客都必须强制隔离14天，此决定立即生效。

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之前，加拿大政府只要求入境者自觉隔离。

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违法者将被处以100万加元罚款，并处以3年监禁。

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(CBC)

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