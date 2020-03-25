加拿大疫情报告（3月25 日）：全国确诊病例过3000，特鲁多宣布因疫情失业者每月发两千

加拿大实时疫情
截至到2020年3月25日，北美东部标准时间14:00，加拿大COVID-19病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|617
|13
|阿尔伯塔省
|358
|2
|萨斯喀彻温省
|72
|0
|曼尼托巴省
|35
|0
|安大略省
|688
|9
|魁北克省
|1339
|6
|纽芬兰与拉布拉多
|67
|0
|新不伦瑞克省
|26
|0
|新斯科舍省
|68
|0
|爱德华王子岛
|3
|0
|育空地区
|3
|0
|西北地区
|1
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|3290
|30
*信息来源：CBC/Radio-Canada
特鲁多宣布因疫情失业者每月发两千加元
加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）周三宣布，由于新冠病毒对经济的打击，将对在此之间收入受到影响的加拿大人每月发放2,000加元，最多4个月。
加拿大政府将根据紧急救助项目法案C-13来支付这笔资金。
加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）表示，整个紧急拨款项目的资金为1070亿加元，超过了之前承诺的820亿加元，因为后来追加了对个人和企业的直接援助。
星期三，C-3 法案在众参两院获得通过，现在已经生效。
加拿大总理特鲁多在每天举行的新闻发布会上说，将通过新的加拿大紧急救济金为受影响的加拿大人提供直接援助。
领取者资格
那么，哪些人有资格领取这一救济金呢？
加拿大广播公司报道说，申请者需符合以下条件：
由于新冠病毒疫情而失业；
虽然仍有工作职位，但在疫情期间没有工资；
在疫情期间因生病或隔离而没有收入；
疫情期间必须待在家里照顾孩子或老人而不能工作。
这笔紧急救济福利金将每4周发一次，但要交税。
不过，人们需要等上一段时间才能拿到这笔救济，因为该救济的网上申请网站要到4月6日才启动，而汇款又需要至少10天的时间。
除了上述救济金外，联邦政府提出的紧急救助项目内容还包括：
为加拿大儿童福利计划追加拨款20亿加元；
学生贷款六个月免除利息，还款推迟六个月；
今年的报税截至日期推迟到6月1日，补交税截至日期推迟到8月31日。
入境者强制隔离 14天
与此同时，星期三，加拿大联邦卫生部长帕蒂·哈伊杜（Patty Hajdu）宣布，根据《隔离法》，现在所有到达加拿大的旅客都必须强制隔离14天，此决定立即生效。
之前，加拿大政府只要求入境者自觉隔离。
违法者将被处以100万加元罚款，并处以3年监禁。
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