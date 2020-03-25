钱要来了！加拿大众议院通过抗疫救市法案

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加拿大联邦议会微缩版会议在星期三凌晨通过了820亿加元的特别拨款法案，旨在抗击COVID-19病毒肺炎疫情、努力让加拿大经济免于陷入萧条。

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加拿大联邦议会本来采取了从3月13日到4月20日休会的防疫措施，但在COVID-19病毒肺炎疫情日益恶化、加拿大经济几个主要引擎近乎熄火、一下子上百万人同时失业的情况下，少数党自由党政府推出抗疫和救市拨款法案，联邦政府总理特鲁多紧急召集议会复会以辩论通过这一法案。

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这次复会只是微缩版的议会会议，联邦议会各政党按照其在联邦议会所占席位的比例派出没有感染新冠病毒肺炎迹象、且不需要乘飞机旅行的三十二名议员参加这次议会特别会议。

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原来的计划是星期二经过简单的辩论就全体一致通过特鲁多政府的紧急拨款法案、以便让联邦参议院能够在星期三表决通过、并在同一天由总督签署后生效。

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但星期二微缩版联邦议会辩论刚一开始却不得不暂停，因为官方反对党保守党强烈反对自由党在这一特别拨款法案中加入了两条在过去的磋商中没有谈及的内容，一是给自由党政府以不需经过议会授权而独自决定增税、修改税法、增加借债、增加开支的权力，二是这一特别授权的期限长达21个月。

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保守党指责特鲁多自由党在利用抗疫救市的机会攫取权力。

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星期二早些时候保守党领袖谢尔表示，保守党支持采取紧急措施抗击COVID-19病毒肺炎疫情、帮助加拿大民众和公司企业渡过难关，但反对自由党政府趁机攫取权力的做法，不会同意给自由党政府以空白支票让其随意花费纳税人的金钱。

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特鲁多自由党政府的议会领袖罗德里格斯在宣布星期二联邦议会微缩版会议暂停时表示，暂停会议是为了与反对党就有关争议条款进行磋商；并随后发推说，协商正在进行、期望星期二晚些时候能够重开议会辩论和审批程序。

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但在这之后6个小时的谈判和磋商没有取得任何进展的情况下，联邦议会反对党之一的魁北克党团领袖布兰切特愤怒谴责了这一拖延，表示如果自由党政府不能在原来计划的一天之内快速通过这一紧急拨款法案，则应该把这一法案纳入常规立法程序辩论通过，哪怕这要耗费更长的时间。

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虽然自由党少数党政府只需要一个联邦议会反对党的支持就可以通过这一紧急拨款法案，魁北克党团已经表示了对自由党政府这一紧急拨款法案的支持，但只有在出席会议的议员全体一致支持下、这一紧急拨款法案才能在一天之内快速获得联邦议会众议院的通过。

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自由党政府总理特鲁多在其星期二晚些时候举行的记者招待会上表示，特别情况下需要特事特办、而且要快办；但政府仍然要对议会负责，议会反对党在履行其反对党的责任。

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政治分析家们认为，这似乎显示特鲁多愿意做出必要的让步以获得联邦议会对自由党政府紧急拨款法案的一致通过。

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果然，联邦议会众议院的微缩版会议在星期三凌晨恢复举行，并随后通过了特鲁多政府的抗疫、救市紧急拨款法案。

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加拿大参议院将在星期三晚些时候开始对该法案的审批程序。

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RCI with Joan Bryden · The Canadian Press / Adrian Wyld/The Canadian Press

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