(华裔义工雪雪，左，以及Sherry。本人提供，RCI）

为爱隔离 —— 采访埃德蒙顿Isolation4Love义工雪雪与Sherry

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月26日（星期四）17:23
更新 2020年3月26日（星期四）17:24

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从新冠病毒爆发至今，加拿大多个城市活跃的华裔社区义工团体令人耳目一新。

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今天采访的雪雪和Sherry Gong是埃德蒙顿义工团体Isolation4Love的活跃分子，来听听她们怎么说：

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从二月初开始，因为新冠病毒爆发，埃德蒙顿这个义工组织以微信群为基础，帮助从国内归来的华人进行自我隔离14天。

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他们的义工服务包括了接机、找住处、做饭送饭、采购，还在隔离者感到情绪低落时陪伴他们……

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采访中，两人分别介绍了自己在这个群体中的活动，分享她们难忘的经历，以及参与活动的初衷 —— 那就是希望华裔社区在这场疫情中展现出团结自律，预防新冠病毒在加拿大社区传播。

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现在，整个加拿大社会都关闭了，不过，他们义工活动并没有结束，他们继续为有困难的人送东西，帮助他们网购，提供网上娱乐园地等等。

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