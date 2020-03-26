加拿大实时疫情（3月26 日）：全国快4000例了，加拿大对入境者实施14天强制隔离

加拿大实时疫情
截至到2020年3月26日，北美东部标准时间17:00，加拿大COVID-19病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|659
|14
|阿尔伯塔省
|419
|2
|萨斯喀彻温省
|95
|0
|曼尼托巴省
|36
|0
|安大略省
|858
|15
|魁北克省
|1629
|8
|纽芬兰与拉布拉多
|82
|0
|新不伦瑞克省
|33
|0
|新斯科舍省
|73
|0
|爱德华王子岛
|9
|0
|育空地区
|3
|0
|西北地区
|1
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|3910
|39
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加拿大实施入境者14天强制隔离
从星期三（3月25日）的午夜开始，加拿大正式实施了一个新法令，对所有入境者进行14天强制隔离。
不遵守该法令则构成犯罪。
加拿大政府的这个新法令根据加拿大《隔离法》（The Quarantine Act）发布，乘飞机、乘船或是从陆地进入加拿大的任何人，无论有没有新冠肺炎症状，都必须进行14天隔离检疫。
加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）说：
每天COVID-19病例都在增加，本月初，我们要求进入加拿大的旅行者隔离14天，以防止COVID-19在加拿大传播。为了保护返回加拿大人和他们附件人们的健康安全，我们正在加强边境措施。根据《隔离法》，返回加拿大的旅行者将接受强制性14天自我隔离。
加拿大边境服务局 （Canada Border Services Agency）已经在周三午夜之前在入境口岸全面执行新法令，加拿大政府将会对新抵达者进行抽查，以确保法令的执行。
违法者可面临高达750,000加元的罚款，或被监禁6个月。若是故意违法，对他人的人身健康安全构成重大风险，则可面临高达100万加元的罚款，以及3年监禁。
为确保商品和服务的持续流通而需要定期过境的人员（如货车司机），以及提供基本服务的人员，在新法令豁免的范围内，政府要求这些“豁免者”必须始终保证做到“社会疏离”和自我监督，如果身体感到不适，则要与当地的公共卫生部门立即进行联系。
（CBC，Radio-Canada）
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