加拿大实时疫情（3月26 日）：全国快4000例了，加拿大对入境者实施14天强制隔离

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加拿大实时疫情

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截至到2020年3月26日，北美东部标准时间17:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 659 14 阿尔伯塔省 419 2 萨斯喀彻温省 95 0 曼尼托巴省 36 0 安大略省 858 15 魁北克省 1629 8 纽芬兰与拉布拉多 82 0 新不伦瑞克省 33 0 新斯科舍省 73 0 爱德华王子岛 9 0 育空地区 3 0 西北地区 1 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 3910 39

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大实施入境者14天强制隔离

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从星期三（3月25日）的午夜开始，加拿大正式实施了一个新法令，对所有入境者进行14天强制隔离。

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不遵守该法令则构成犯罪。

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加拿大政府的这个新法令根据加拿大《隔离法》（The Quarantine Act）发布，乘飞机、乘船或是从陆地进入加拿大的任何人，无论有没有新冠肺炎症状，都必须进行14天隔离检疫。

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加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）说：

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每天COVID-19病例都在增加，本月初，我们要求进入加拿大的旅行者隔离14天，以防止COVID-19在加拿大传播。为了保护返回加拿大人和他们附件人们的健康安全，我们正在加强边境措施。根据《隔离法》，返回加拿大的旅行者将接受强制性14天自我隔离。

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加拿大边境服务局 （Canada Border Services Agency）已经在周三午夜之前在入境口岸全面执行新法令，加拿大政府将会对新抵达者进行抽查，以确保法令的执行。

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违法者可面临高达750,000加元的罚款，或被监禁6个月。若是故意违法，对他人的人身健康安全构成重大风险，则可面临高达100万加元的罚款，以及3年监禁。

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为确保商品和服务的持续流通而需要定期过境的人员（如货车司机），以及提供基本服务的人员，在新法令豁免的范围内，政府要求这些“豁免者”必须始终保证做到“社会疏离”和自我监督，如果身体感到不适，则要与当地的公共卫生部门立即进行联系。

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（CBC，Radio-Canada）

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