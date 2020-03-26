新冠病毒在哪些物体表面数量多、活得长？

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虽然加拿大各地关闭了公共游乐设施和餐饮业，大部分市民开始了宅家生活，但人们还是免不了每天用手触碰各种物体的表面。勤洗手之外，我们应该格外提防哪些地方？

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新冠病毒属于呼吸道病毒，通过患者在咳嗽、打喷嚏或说话时排出的飞沫传染。这些飞沫在空气中形成气溶胶，或附着在物体表面，形成“污染物”，即本身无害但携带病毒的物体。根据《新英格兰医学杂志》最近发表的一项研究，新冠病毒在飞沫中可以存活三个小时，在不同的材料表面存活的时间也不同。

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例如，在塑料和不锈钢表面，新冠病毒可存活长达三天，在纸板上可存活二十四小时，在铜金属表面仅存活四小时。这是因为铜的抗菌性能比较强。

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实际上在这段存活时间里，一部分病毒会渐渐失去活力。不过，对于免疫力不强的人来说，少量病毒仍能致病。

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研究人员认为，病毒最容易在光滑的金属（铜除外）和塑料表面生存。它们在多孔的材质，例如纸板和衣物上寿命短得多。专家们推测，这是因为病毒在这种材料上会更快地干掉。

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门把手、水龙头和超市购物车的把手等被经常触摸或被许多人触摸的表面更危险，需要经常清洗和消毒。但是专家们并不建议戴手套。因为手套也是一个病毒容易聚集的地方，脱下来的时候不得法，或是因戴了手套误以为自己安全，反而会造成感染。实际上，我们的皮肤是最好的屏障，新冠病毒是从口鼻眼的粘膜侵入人体的。

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所以，勤洗手，不要用手触碰脸部，与他人保持距离，才是最有效的预防。另外，加拿大公共卫生署建议经常清洗家中以下物品的表面：玩具，马桶，电话，电子产品，门把手，床头柜和电视遥控器。

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（RCI with CBC News, Emily Chung）

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