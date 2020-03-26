(CP/Rob Gurdebeke)

美国考虑在加美边境部署军队，加拿大强烈反对

作者 吴薇 |
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发表 2020年3月26日（星期四）15:00

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有消息说，为了阻止新冠病毒进一步蔓延，美国总统特朗普想在加美边境部署军队。白宫官员正在讨论这个计划。加拿大政府对此表示强烈反对。副总理弗里兰（Chrystia Freeland）说，这是“完全没有必要的”措施，只会损害两国关系。

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她在星期四的新闻发布会上表示，加拿大政府在几天前得知此事，已向美方明确表示反对。她说，当然最后每个国家都会根据自己的想法来做决定，但是加拿大政府的看法是，这样做从公共卫生的角度来说没有必要，从两国关系的角度来说不合适。

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据匿名消息来源向CBC记者透露，白宫正在讨论的计划是在离加美边境25公里处派驻一千名军人，他们没有执法权力，任务是用遥感器监视边境，发现有非法越境者就通知美方边检人员。

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总理特鲁多在今天的新闻发布会上被问及此事时表示，加拿大和美国之间有着全世界最长的不设防边境，保持这个状态对两个国家都有好处。

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加美两国已在3月30日共同禁止非必要过境，例如旅游、购物和越境申请难民身份。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, Alexander Panetta, Philip Ling, Global News)

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