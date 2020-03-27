加拿大实时疫情（3月27 日）：全国接近5000例。加拿大卫生官警告年轻人有感染风险

加拿大实时疫情
截至到2020年3月27日，北美东部标准时间14:00，加拿大COVID-19病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|725
|14
|阿尔伯塔省
|486
|2
|萨斯喀彻温省
|95
|0
|曼尼托巴省
|39
|1
|安大略省
|993
|18
|魁北克省
|2021
|18
|纽芬兰与拉布拉多
|102
|0
|新不伦瑞克省
|45
|0
|新斯科舍省
|90
|0
|爱德华王子岛
|9
|0
|育空地区
|3
|0
|西北地区
|1
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|4622
|53
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加拿大卫生官员警告年轻人有感染风险
加拿大的确诊病例和死亡人数在不断上升，星期五，加拿大的病例已经接近 5000 例，死亡人数超过 50 人。
加拿大副首席公共卫生官 Howad Njoo 医生说，还有许多人正在接受检查，等待结果，或者还没有接受检查，在没有报告病例的地区，并不意味着就没有病例，没有风险。
加拿大的获测试人数一直在增加，但谁能获得测试，以及测试过程因各地区而不同。
Howad Njoo说，到目前为止，加拿大已经测试了 165,000人。
对于大多数人来说，冠状病毒会引起轻度或中度症状，例如发烧和咳嗽，这些症状会在两到三周内消失。
对于某些人，特别是老年人和有慢性病的人，则可能导致更严重症状，包括肺炎，甚至死亡。
针对新冠病毒，目前还没有经过验证的疫苗或治疗方法。
Howad Njoo 再次提醒加拿大人，“所有年龄段的人”都不要低估这种疾病的严重程度。
加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生在星期四通过推特发出了同样警告，她说，至今为止，在加拿大，COVID-19病例中有6.1％需要住院治疗，需要ICU护理的病例占2.6％，死亡率为 1%。
她说，这种病毒不仅威胁到老年人，年轻人同样有危险。
加拿大副首席公共卫生官 Howad Njoo 医生在周五的简报会上重申，每个人，无论年龄大小，都必须“严格保持人与人之间的疏远，遵守检疫和自我隔离令，保护和支持最脆弱的人”。
（CBC）
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