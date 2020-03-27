加拿大实时疫情（3月27 日）：全国接近5000例。加拿大卫生官警告年轻人有感染风险

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加拿大实时疫情

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截至到2020年3月27日，北美东部标准时间14:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 725 14 阿尔伯塔省 486 2 萨斯喀彻温省 95 0 曼尼托巴省 39 1 安大略省 993 18 魁北克省 2021 18 纽芬兰与拉布拉多 102 0 新不伦瑞克省 45 0 新斯科舍省 90 0 爱德华王子岛 9 0 育空地区 3 0 西北地区 1 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 4622 53

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大卫生官员警告年轻人有感染风险

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加拿大的确诊病例和死亡人数在不断上升，星期五，加拿大的病例已经接近 5000 例，死亡人数超过 50 人。

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加拿大副首席公共卫生官 Howad Njoo 医生说，还有许多人正在接受检查，等待结果，或者还没有接受检查，在没有报告病例的地区，并不意味着就没有病例，没有风险。

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加拿大的获测试人数一直在增加，但谁能获得测试，以及测试过程因各地区而不同。

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Howad Njoo说，到目前为止，加拿大已经测试了 165,000人。

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对于大多数人来说，冠状病毒会引起轻度或中度症状，例如发烧和咳嗽，这些症状会在两到三周内消失。

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对于某些人，特别是老年人和有慢性病的人，则可能导致更严重症状，包括肺炎，甚至死亡。

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针对新冠病毒，目前还没有经过验证的疫苗或治疗方法。

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Howad Njoo 再次提醒加拿大人，“所有年龄段的人”都不要低估这种疾病的严重程度。

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生在星期四通过推特发出了同样警告，她说，至今为止，在加拿大，COVID-19病例中有6.1％需要住院治疗，需要ICU护理的病例占2.6％，死亡率为 1%。

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她说，这种病毒不仅威胁到老年人，年轻人同样有危险。

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加拿大副首席公共卫生官 Howad Njoo 医生在周五的简报会上重申，每个人，无论年龄大小，都必须“严格保持人与人之间的疏远，遵守检疫和自我隔离令，保护和支持最脆弱的人”。

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（CBC）

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