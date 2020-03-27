加拿大油砂矿石油价格暴跌到向零靠拢

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加拿大石油工业在星期四又遭遇新的打击，这就是加拿大石油标杆价格加西选择Western Canadian Select (WCS) 再次跌破历史最低点。

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加西选择石油每桶油价星期四降到6.45美元的超低位，这比上个星期创下的每桶7.63美元的历史最低价位还要低1块多美元。

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仅在一天之前的星期三，WCS油价还在每桶9.29美元的水平。

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在年初的一月份，加西选择这一加拿大石油标杆价格还在36.82美元这一虽然不高、但还能让加拿大石油工业生存的水平。

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近几个星期以来，加拿大主要石油公司纷纷采取大砍石油开发项目投资、削减石油日产量、削减雇员等措施以节省开支求生存；并呼吁政府赶快出台救助石油工业的计划。

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但有经济分析师认为，加拿大石油价格虽然已经跌得惨不忍睹、但还可能会进一步下跌。

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JBC Energy的能源市场分析报告认为，加拿大油砂矿石油在今后几个星期内走向一文不值是有可能的。因为加西选择石油是粘稠的油砂矿重质石油和非常液体的超轻质石油按一定比例的混合体、以保证流动性以方便管道输送；而超轻质石油的售价要远高于WCS，这意味着加西选择石油中的另一构成部分油砂矿石油已经是非常不值钱了。

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石油和天然气出口一直是加拿大最主要的出口商品，这个行业的萧条不但会让阿尔伯塔省的经济衰退、也会带来加拿大整个经济的衰退。

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这次世界石油市场油价暴跌主要来自两个原因。一是COVID-19病毒肺炎的世界性泛滥造成经济被按下了暂停键、对石油能源的需求暴跌；二是俄罗斯和沙特阿拉伯拒绝削减石油日产量、开打价格战。

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RCI with Kyle Bakx, Tony Seskus · CBC News

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