加拿大药店控制顾客买药量不得超过30天

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随着COVID-19病毒肺炎疫情的恶化，加拿大药店响应药剂师协会的呼吁、开始限制每位顾客每次购买药品的数量，以防止出现大规模药品短缺的问题。

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根据加拿大药剂师协会的要求，加拿大各个省区的药店把顾客每次购买药品的数量限制在一个月所需的剂量。

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做出这样的限制是为了避免出现受恐慌心理支配的民众囤积处方药而出现的人为药品短缺问题。

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让情况变得复杂的是，加拿大药品零售商和批发商在药品供应方面正在失去话语权，因为绝大部分药品的制造商已不在加拿大国内，世界处方药产业所需的药物有效成分的80%来自中国和印度的制造厂家。

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加拿大皇后大学医学专家Dr. Jacalyn Duffin指出，在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥之前，加拿大已经有2千种药品处于供不应求的局面；如果COVID-19病毒肺炎疫情让中国和印度的制药工业出现减产或停工的问题，则世界制药工业的供应链就会中断。

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Dr. Jacalyn Duffin认为，COVID-19病毒肺炎疫情给加拿大等国敲响了警钟，这就是必须解决药品供应链过于脆弱、过于依赖中国和印度的问题。

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