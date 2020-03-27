加拿大银行再度紧急降息：现基准利率为0.25%

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加拿大银行星期五（3月27日）再次把基准利率下调0.5个百分点。这是在两周内加拿大银行第二次紧急降息。上一次是在3月13日，也是下调半个百分点。目前的加拿大基准利率为0.25%。

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基准利率的浮动和水平决定了其他银行的贷款和存款利率。加拿大银行例行的利率调整会议每一个半月开一次。3月4日的会议已经在下调基准利率。下一次例行会议应在4月15日举行。但是加拿大银行行长博罗兹（Stephen Poloz）表示，新冠疫情对经济造成冲击，必须立刻采取措施支持个人和企业，减少加拿大经济体系可能受到的长久损害。

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在今天降息之前，加拿大银行0.75%的基准利率是经济发达国家中最高的。

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加拿大银行同时还推出两个债务购买项目，分别帮助加拿大企业和联邦政府减轻债务负担, 增加现金流。有财经分析人士认为这是倾尽全力。博罗兹表示，失火的时候，谁会指责消防队员用水太多呢？

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(RCI with CBC News， Pete Evans，Radio-Canada）

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