如何解释魁北克省的新冠病例这么多?

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这个星期，魁北克省的确诊病例总数从星期日的219例猛增到星期四的1,629例，魁省也一下子成为全国病例最多的省份。

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那么，魁省的情况是否真的比其他省份严重？

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加拿大广播公司CBC认为，不一定。

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加拿大广播公司说，各个省份对病例的统计方式和测试群体不同，魁省不能和其他省份比，就跟不能拿苹果和橙子比一样。

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疑似和确诊一块算

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在本周一之前，魁北克省把确诊病例和疑似病例分开统计。

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经医院测试阳性的结果，为疑似，送到省级实验室确认后才为确诊。

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但从本周一开始，只要医院实验室测试阳性，就是确诊病例，无需等候第二次确认。

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所以，魁省一大堆疑似病例被转入“确认”行列，导致星期一的数字大增。

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而其他一些省份，现在仍在分开统计疑似病例和确诊病例。

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扩大测试、针对测试

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在病毒测试方面，魁北克省不但增加了测试点和测试速度，而且对测试人群更有针对性。

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3月第一周是魁省的春假，虽然开始有疫情，但仍有许多人外出旅行度假，魁北克人的热门度假地包括欧洲、加勒比游轮、美国佛罗里达州，这些地点都已成为病毒热点区域。

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这个星期，魁北克省增加了病毒测试点，并要求近期有旅行史的人，即便没症状也要去测试，因为从感染到出现症状，有可能长达两周。

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但其他省份的测试标准则不同，有的省份只对最近旅行过、出现了症状的人测试，还有的省把测试重点放在医护人员、住院病人和长期护理机构的员工身上。

各省优先测试的人群不同，感染率数字自然也会不同。

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（CBC）

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