新冠疫情让加拿大几大航空公司裁员近两万

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COVID-19病毒肺炎疫情全球肆虐让世界民航业停摆，加拿大几大民航公司如加航，西捷，Air Transat和Sunwing公司纷纷大裁员，从空服员、飞行员、地勤人员到管理人员都在裁减之列。

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裁员

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在加拿大民航业中领先大规模裁员的是加拿大最大的民航公司加航，一下子就裁减了5千1百多名空服员、占了加航空服员数量的一半。

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随后是西捷航空公司裁减了6900雇员，占了其雇员数量的差不多一半。

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主要经营往返欧洲国家航线的Air Transat公司裁减员工的数量是3600人，其裁员幅度更大、达到员工总数的70%。

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最新的一波裁员来自加拿大主要提供度假民航服务的Sunwing民航公司，该公司宣布在4月1日裁减1063名空服员，在4月8日裁减470名飞行员。公司管理层也把自己的薪酬减半。

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公司求救

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加拿大、美国和西方国家民航公司都在要求有关国家的政府尽快出手挽救民航业。

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而代表民航业空服员、飞行员和地勤人员的工会组织则强调，政府不能只顾拯救民航公司、也要尽快为被裁减失业的员工们提供财政帮助。

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比如，Sunwing民航公司的失业员工如果不交付每个月4百加元的集体福利保险项目供款，则其医保、人寿保险等福利项目就无法继续下去，而领取失业金收入的空服员们是无法负担这么昂贵的福利保险供款的。

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雇员求助

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Sunwing公司38岁的飞行员Derek Butcher在3月17日由于COVID-19病毒测试阳性而正在家中隔离14天。他作为飞行员虽然在驾驶舱工作、但仍然与空服员们有接触，而后者则要面向客舱内2百多名乘客提供服务；此外他在飞航班期间在外国城市的大型酒店居住，那里也是容易被传染的地方。

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Derek Butcher虽然被COVID-19病毒感染但恢复得不错。不过他也属于裁员之列，当他知道两个星期后他虽然康复却无法回去工作的消息后，这让他感到很郁闷。

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Derek Butcher说Sunwing公司被裁减的员工们都感觉压力很大，因为不知道失业的时间会有多长；从目前的局势来看民航业的复苏会需要很长的时间。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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