蒙特利尔市长不排除“封城”可能

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蒙特利尔市长瓦莱里·普兰特（Valérie Plante）周五在接受加拿大广播公司采访时承认，蒙特利尔市不排除限制非岛上居民进入蒙特利尔岛的可能性。

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魁省公共卫生主任霍拉西奥·阿鲁达医生（Horacio Arruda）周四表示，蒙特利尔已成为魁省疫情的热点区，因此必须考虑各种可能性。

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在被问到这一点时，普兰特说，鉴于蒙特利尔市人口多，以及有大量旅客抵达特鲁多机场，她对这种情况并不感到惊讶，但她对有可能采取措施的回答含含糊糊。

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她说，过去两周采取的社会疏离措施取得了成果，现在非基本服务业关闭到4月13日，希望会进一步改善状况。

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她补充说，我们主要的希望是不必走得太远，但我们正在考虑，为一切情况做好准备。

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蒙特利尔市长接着重申，魁省省长已经说了，一直到4月13日，一切全停，大家应该待在自己的家里。

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（Radio-Canada）

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