《华盛顿邮报》《纽约时报》《华尔街日报》记者被北京驱逐，三家媒体发表致中国政府公开信

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《华盛顿邮报》《纽约时报》和《华尔街日报》联合发表了一份致中国政府的公开信。他们在信中一致呼吁中国政府撤销对他们三家媒体驻华记者的驱逐令。对于互为对手的这三家美国老牌大报来说，这是一个不同寻常的联合行动。

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这封信是针对中国政府宣布将驱逐这三家美国媒体记者的决定。驱逐行动被看作华盛顿和北京紧张局势的重大升级。

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当时北京宣布要求为《纽约时报》《华盛顿邮报》和《华尔街日报》工作的美国公民在10天内归还他们的新闻采访证。中国外交部发言人说这一举动是对美国政府驱逐和限制中国官方在美媒体活动的报复。

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这意味着这三家美国最著名的报纸除了被禁止在中国内地进行报道之外，也不允许在澳门或香港这样的自治区进行报道。三家美国老牌大报的这封公开信与其说是给北京政府看的，还不如说是他们表明联合立场和对外公开表态。

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中国政府在全球大流行之际驱逐美国记者的决定，威胁到世界在我们最需要的时候获取关键信息。 《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》公开信

在公开信中，三家媒体表示，在冠状病毒大流行席卷全球的非常时刻，新闻报道比任何时候都更重要。信中说 ：“冠状病毒大流行席卷全球，几乎每个国家都有人患病或死亡，并使世界经济陷入恶性循环，这是我们有生以来从未遇到过的全球性挑战。这一时刻也许比现代史上任何重大新闻事件都更加突出了对病毒大流行中心进行深入、准确的现场报道以及尽可能广泛地分享报道所揭示的信息、见解和教训的紧迫性。”

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在公开信的最后，美国三家大报强调了媒体作为政府的监督和在信息透明上的关键作用。他们表示：“在超级大国之间的紧张局势中，新闻业通过向领导人和公民提供重要的信息和意识来支持强大而自信的社会，从而为他们的生活和决策提供信息。尤其是在政府面临挑战的时候。”

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