加拿大军队成立快速反应团队协助抗疫

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加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）星期一（3月30日）表示，加拿大军队将调集24000名官兵，组建多个快速反应团队，向各省和北方地区提供协助，包括运送医疗器材和民生物资，向地方政府提供交通和通信方面的帮助，支援发生疫情的北方偏远地区。

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加拿大国防部总参谋长乔纳森.文斯（Jonathan Vance）两个星期前已经要求全军做好准备。CBC记者Murray Brewster报道说，目前加拿大各地的军事基地都有军人和设备待命。但是到目前为止，还没有省市政府求助。

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最需要帮助的可能是缺少医生、交通不便的北方偏远地区。萨吉安说，国防部已经在和几个北方社区沟通。

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此前从武汉撤回的加拿大人被安置在安大略省特伦顿军事基地进行隔离和检查。当地军人为他们提供了隔离设施和医疗团队。

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（CBC News, Murray Brewster)

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