加拿大实时疫情（3月30日）：全国已超过6000例，首席卫生官说本周很关键

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 3 月 30 日，北美东部标准时间早晨 06:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 884 17 阿尔伯塔省 661 3 萨斯喀彻温省 156 0 曼尼托巴省 72 1 安大略省 1355 23 魁北克省 2840 22 纽芬兰与拉布拉多 135 0 新不伦瑞克省 66 0 新斯科舍省 122 0 爱德华王子岛 11 0 育空地区 4 0 西北地区 1 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 6320 66

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大卫生官员说这个星期很关键

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加拿大首席卫生官 Theresa Tam 医生表示，这个星期将是一个关键时刻，公共卫生官员们在紧密关注加拿大为防止冠状病毒扩散而采取的社会疏远措施是否开始奏效。

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加拿大的确诊病例和死亡人数在不断上升，截止到星期一清晨，加拿大的病例已经超过 6300 例，死亡人数达到 66人，还有成千上万的人正在等待测试结果。

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Theresa Tam 医生说，她一直密切关注冠安大略省，魁北克省和阿尔伯塔省的情况，这些省份都出现了社区内传染，她在观察这些省份的新增病例是否会像不列颠哥伦比亚省那样开始降低。

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她说，当然现在下结论还为时过早，但这个星期的趋势将非常重要。

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BC 省谨慎乐观

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BC 省首席公共卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生 / (Mike McArthur/CBC)

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BC 省政府上星期五发布了一份报告，显示出在采取人为疏远措施后，全省新病例的增长率降到每天 12％。

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报告说，如果不采取疏远措施，这一比例将接近每天 24％。

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BC 省首席公共卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，新数据带来了 “希望”，但我们需要坚持下去。

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大批加拿大人回国带来挑战

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自三月初以来，大量加拿大人从国外旅行回国，也导致确诊病例的数量迅速增加。

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加拿大边境服务局上周表示，在 3 月14日至3月20日之间，就有超过 100 万的加拿大公民和永久居民从其他国家返回了家园。

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这些人中有年年冬季去南方度假的 “雪鸟” 一族，也有三月初去度春假的家庭。

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(Devon Ravine/Northwest Florida Daily News/Associated Press)

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加拿大全球事务部一直在为滞留在许多国家的加拿大人协调回国航班，上周六，来自西班牙和科威特的两个抵达了加拿大，周日，又有来自厄瓜多尔，危地马拉和西班牙的航班预计把加拿大人送了回来。

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今后几天内，更多的加拿大人将从海地，洪都拉斯，萨尔瓦多，苏丹，塞内加尔，刚果和加纳返回。

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这种情况给加拿大的防疫带来挑战。

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社会疏远

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大约从两周前开始，加拿大的省级政府和市级政府都开始认真采取措施，以减少 COVID-19 的传播，这些措施包括学校听课，企业停工，减少公交，限制聚会，并鼓励人们在家工作。

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PHOTO : GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MACTRUNK

但是，由于该病毒可以在人体中存活多达14天，因此各级政府在过去两周中所采取的措施要到这个星期才能开始看到结果，因此加拿大的卫生部门在紧密跟踪新增病例的数据。

加拿大首席卫生官 Theresa Tam 医生表示，这个星期的趋势非常关键。

（CBC）

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