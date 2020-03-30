加拿大联邦薪酬支出补贴不限公司规模，但受损失需达30%

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加拿大总理特鲁多在星期一（3月30日）的新闻发布会上说，所有加拿大公司企业，只要收入因新冠疫情减少30%或更多，都可以申请联邦政府提供的薪酬支出补贴。这项补贴涵盖雇员工资的75%，目的是帮助在疫情中受创或停工的企业留下员工，减少裁员。

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此前加拿大政府计划只向中小企业提供这项补贴，额度也仅有10%。在加拿大商会和加拿大独立企业联合会等团体的呼吁下，新的补贴计划不再限定公司规模，并大大提高了补贴额度。

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这项补贴的上限是每个员工每星期847加元。发放日期从3月15日算起。特鲁多呼吁获得补贴的公司把过去两星期来辞掉的员工再招回来，并要求把领到的每一块钱都用在员工身上。他也要求有能力的公司不要申请补贴，或者把补贴不涵盖的那25%工资也发给员工。

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加拿大的非营利机构和慈善机构也有权申请这项补贴。

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诚信很重要

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特鲁多在讲话中强调诚信的重要性。“我们信任你们会做正确的事。”他告诫企业，不要试图利用这项补贴捞好处。“这样做的人将面临严重后果。”他也补充说，政府将建立一个监督核查的系统，具体细节将在今后几天公布。

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联邦政府已经宣布向因疫情停工或失业的加拿大人每月提供2000加元的紧急救助津贴。但是用补贴公司薪酬支出的方式让员工不被解雇，可以帮助公司在疫情结束后迅速恢复运营。

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加拿大企业界：需要了解更多细节

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提高补贴额度和扩大发放范围是加拿大商会和加拿大独立企业联合会一直在呼吁的。它们现在希望政府尽快公布进一步细节，例如每家企业获得的补贴是否有上限。代表中小企业的加拿大独立企业联合会希望申请手续不要太复杂，以便让企业尽快领到补贴。

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联邦政府对企业的其他帮助包括为小企业担保无息贷款，以及推迟销售税和进口税的偿付期限。特鲁多今天没有提到向企业提供薪酬支出补贴将耗资多少，但是据道明银行的经济分析师估算，大约为250亿加元。

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（RCI with CP, CBC News)

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