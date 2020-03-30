受新冠疫情影响，加拿大航空公司将裁员一万五千人

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加拿大航空公司星期一（3月30日）在一份内部通知中说，公司将在今后两个月内“暂时”辞退15000多名员工和三分之一管理人员。另外，加航总裁加林.罗伟奈斯库（Calin Rovinescu）和首期财务官迈克尔.鲁索（Michael Rousseau）将放弃自己的工资，其他高层管理人员的工资减半。

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民航服务是受新冠疫情影响最大的行业之一。此前加航已经宣布暂时解聘五千多空乘。该公司也将停飞大部分国际航班和飞美国的航班。

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加拿大越洋航空公司和西捷航空公司本月也分别宣布裁员3600人和6900人，其中包括提前退休，辞职和自愿或非自愿的长假。加拿大越洋航空自4月1日起全部停运，被解雇者占员工总数的70%。

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（RCI with Radio-Canada, CBC)

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