自我隔离期，关注心理健康的3A法则：专访怀雅逊大学心理学杨丽霞教授

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欢迎阅读本台专栏“追踪新冠病毒大爆发”

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如今，整个加拿大社会都采取了“保持社交距离”的方式，基本都在自我隔离状态。不可避免会产生焦虑、沮丧，而且要重新适应新的生活方式。RCI采访了怀雅逊大学心理学教授杨丽霞，请她和我们分享如何应对各种状况下的情绪问题，谈谈她的3A法则。

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“人的应急机制启动，有些焦虑是正常的”

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目前是个非常特殊的时期，面对一个还有许多未知的病毒，社区只好采取的一个措施。不论是国家层面还是个人，都处在一个自我调节，希望适应目前这个状况。

人们在这样一个状况下，很自然会放大危机，担心自己或亲朋好友感染。这其实是人体的防御机制启动了，提醒你要谨慎，做好防御，这是正常反应。就像人们面临危险的时候， 身体会本能产生反应，会出汗，心悸，想逃跑，这些是正常应急反应。

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3A应对法则

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我仔细考虑这些因素，首先从认知行为情绪这些层面都要有应对措施。

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这里我要介绍的3A法则。

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首先是Acknowledge，承认自己的负面情绪。

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在目前情况下，你出现焦虑，抑郁，或是应急状态，都是正常的，因为每个人都会有这样的反应。所以，你首先要承认焦虑，压抑了。有时候，不承认这个情绪反而会有问题。

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你可以列出一个情绪的词汇表，这可以帮助你正确认知自己的情绪。我们文化中，很多时候不太愿意表达自己的情绪，但这是很重要的一步。

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第二是，Accept，接受自己的负面情绪。

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就是你要接受自己确实产生了负面情绪，有时候人们不愿意承认，感觉哎呀我要焦虑了，要崩溃了，这太不正常了。

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当只有你接受了这一点，你才能够采取行动。

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第三点，ACTION，采取行动。

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只有接受自己的负面情绪才能够采取行动。

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独自在家的心理调适：寻找联系与支持

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采取行动过程中，你可能是单独一个人，感觉孤单，没有社会支持。其实这个时候，你需要别人的情感支持与沟通 ——你要找到自己情绪焦虑沮丧的源头。

需要情绪方面的支持沟通，有很多的方式，比如政府卫生部门有的心理健康热线，你所在的机构也可能有这类帮助。你也可以考虑通过社交媒体，寻求个人社交圈子/周围家人朋友的帮助，有没有可以倾诉可以聊天的人 —— 你可以直接告诉他们你的处境和担忧，你一定要说出来。

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你还可以写日记，通过书写的方式，把你情绪上的东西，转移到了纸上， 这其实就是在采取情绪，缓解自己的压力了。

也就是说，你要把这些情绪抒发出来。

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在家工作带来的焦虑：增加灵活性，给自己适应期

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再比如，有人从来没有在家中工作，要学习很多网络设备等等，就是说要应对变化。我个人包括在内，从家里上课，网上考试，这些都是需要个人有应对变化的能力。这个时候你需要一些灵活性，我会诚实地告诉学生，这个我还不熟悉，需要些时间一起来应对。

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还有需要沟通方面的帮助。比如你在家工作，有孩子有丈夫，有很多关系需要处理。如何合理安排，调配，平衡很重要。

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如何帮助孩子建立相对的规律作息？

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对于家长来说，既要在家工作，有需要照顾孩子，是很有挑战的。不过，现在连加拿大总理都是这样的。

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如果连大人都感到焦虑，孩子们的情绪发育还不健全，更是需要情绪支持。和孩子沟通的时候，首先是要从认知的角度，传达科学的事实，科学行为方式是什么，要正面的又是合理的解释。

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而家中有青少年的，则需要换位思考，沟通要沟且通。

华裔社区心理学研究

在新冠病毒爆发初期，加拿大政府启动了相关话题研究的CIHR项目。

杨丽霞教授与纪念大学王培中教授合作提交了一份计划，并得到了政府资金支持。

计划主要是针对大多伦多地区的华裔社区在新冠病毒爆发期间的心理学调查。他们首先了解对新冠病毒爆发的态度，他们的知识信息的来源；其次，分析华人社区应对方式，包括当中非常有效的自主隔离群等义工社团组织；再有，COVID19对个人心理的影响，以及个人压力应对方式等。

最后，杨丽霞教授希望借此，向所有华裔社区的义工表示感谢。

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