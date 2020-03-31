一些专家开始质疑西方国家不戴口罩的防疫政策

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在新冠病毒肺炎疫情开始泛滥后，中国、香港、台湾、日本等亚洲国家抵抗疫情的一个基本措施是要求人人戴口罩，但世界卫生组织专家和加拿大、美国等西方国家的卫生官员的说法却是普通民众不需要戴口罩，因为保持社会距离和勤洗手才是最有效的防疫措施；只有医护人员和那些感染COVID-19病毒肺炎的人需要戴口罩。

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东西方的差别

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医护人员戴口罩是为了保护自己不在工作中被感染，新冠病毒肺炎患者要戴口罩是为了避免把病毒传染给他人。

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2015年进行的一个临床试验显示，对阻挡感冒病毒和呼吸系统病毒来说，最有效的口罩是N95型口罩，手术用医疗口罩只能阻挡50%多一点的病毒，而布料口罩实际上增加了医护人员感染呼吸道系统病毒的比例。

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加拿大首席公共卫生官Dr. Theresa Tam直到3月30号本星期一还表示，没有感染症状的人戴口罩并没有什么好处。

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危险的假设

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英国伯明翰大学应用健康研究所所长Dr. K.K. Cheng认为，说戴口罩对COVID-19病毒肺炎防疫没好处的说法使用了一个危险的假设，这就是没有新冠病毒肺炎染病症状的人不具有传染能力。而现有的研究已经显示，没有出现发病症状的COVID-19病毒携带者也具有传染性。

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K.K. Cheng指出，公共卫生领域的一个基本原则是预防为主，要想方设法避免在污染源前暴露、避免病毒上身；在超市、地铁、公交车等人多的地方戴口罩就是一个很好的防疫措施。而勤洗手只是在病毒已经上身之后的灭毒措施。

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搞错

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K.K. Cheng特别指出，在公共场合戴口罩的初衷其实并不是保护自己、而是保护别人；而西方国家卫生健康官员不重视戴口罩这一防疫措施恰恰是因为没有搞清楚这一点。

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一些欧洲国家似乎开始改变对待口罩的态度。奥地利政府星期一宣布，不戴口罩就不能进入超市购物。捷克政府则宣布不戴口罩就不能出现在公共场合。

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加拿大联邦首席公共卫生官Dr. Theresa Tam在本星期一的讲话中似乎也留了一个活话，说加拿大政府在密切关注疫情的进展情况，在是否会把公共场合戴口罩纳入防疫措施方面保持开放和灵活的态度。

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改变

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英国伯明翰大学应用健康研究所所长Dr. K.K. Cheng还指出，戴口罩不但在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥时具有重要的防疫作用，而且在疫情渐渐消退、经济生产开始恢复的时候也具有非常重要的意义。因为目前世界主要国家都把保持社会距离、也就是不同程度的封城，作为主要的防疫措施。这样的防疫措施不可能持久，恢复经济生产意味着必须放松对保持社会距离的限制，那时在公共场合戴口罩以防止COVID-19病毒肺炎疫情卷土重来就显得特别重要。

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RCI with Evan Dyer · CBC News

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