加拿大实时疫情（3月31 日）：全国一天内增加2000多例，多省延长学校关闭时间

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加拿大实时疫情

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截至到2020年3月31日，北美东部标准时间13:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （ BC ） 970 +2 = 19 阿尔伯塔省 690 +6 = 8 萨斯喀彻温省 176 +2 = 2 曼尼托巴省 96 1 安大略省 1966 +10 = 33 魁北克省 4162 +9 = 31 纽芬兰与拉布拉多 152 +1 = 1 新不伦瑞克省 68 0 新斯科舍省 147 0 爱德华王子岛 18 0 育空地区 5 0 西北地区 1 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 8464 +29 = 95

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大已完成23.6万人次新冠病毒检测，确诊阳性者占3.5% （中午12:24）

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加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Tamsa Tam）说，到今天中午为止， 加拿大已经在全国进行了236,000人次的COVID-19检测，有3.5％的人确诊为阳性，超过93％的人确认为阴性。她说，40岁以下的成年人约占住院病人的10％。谭博士说，目前最令人担忧的是高风险人群居住的地方受到感染，包括长期护理老人院，偏远的原住民地区和监狱中出现人传人现象。

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联邦政府大量采购医护物资， 密切关注过境工作者 （下午12:56）

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联邦政府公共服务和采购部长安妮塔·阿南德（Anita Anand）公布了今天大宗采购医护用品的数量。包括1.57亿个外科口罩和6000多万个N95口罩，以满足医护人员的需要；第一批已经订购了1,570台呼吸机，如果需要第二批还准备再购买4,000台。总理则说，政府正在为最坏的情况做准备。

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联邦政府副总理弗里兰德（Chrystia Freeland）表示，在加美两国采取限制边境出入的情况下，政府正在密切监视那些住在加拿大却要到美国工作的医疗专业人员中是否有感染者。有报告显示，在安大略省温莎市一些加拿大人要到边境另一边的医院工作。虽然目前仍允许他们 两边跑，旦美国和加拿大边境两侧的医院也都加强了对他们的检测。

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魁省有可能在一周内耗尽某种医疗物资 （下午1:21）

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魁北克省总理弗朗索瓦·勒戈（Francois Legault）发出警告说，由于魁省的确诊病例总数在一天内又增加732例，达到4162例。某些本来已经短缺的医疗用品可能顶多还能坚持三到七天。勒戈希望新的医疗用品将在未来几天到货。他还感谢了安大略省总理道格·福特同意向魁北克运送一些物资设备。

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安省、曼省宣布延长学校停课时间 （下午1:25）

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安大略省表示，鉴于COVID-19疫情的流行仍在继续，学校停课的时间将延长至5月4日。省长道格·福特今天在新闻发布会上确认了这一决定，并说这是遵从医学专家的建议。本月早些时候，省教育部长史蒂芬·莱切（Stephen Lecce）下令在春假之后学校继续关闭两个星期，到4月6日。但省总理上周已表示，很可能无法按原定日期复校。全省的各个学校董事会也一直在跟进，制定帮助儿童在家学习的计划。

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曼尼托巴省政府今天也宣布了无限期关闭小学和中学。该省最初计划停课三周到4月13日。但教育厅长现在说，除非卫生官员说可以重新开放，否则这个学期余下来的时间学校将继续关闭。

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大西洋省份的疫情仍在缓慢扩大 （下午12:44）

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爱德华王子岛上有3例新确诊病例，使全省总数达到21例。省首席公共卫生官希瑟·莫里森（Heather Morrison）博士说，这三起新病例都是出国旅行并自我隔离的人。她说，Summerset市的一名男子因未能严格执行自我隔离规定而被罚款1000加元。

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纽芬兰省宣布确诊病例增加了4人，全省总数达到152个。省首席公共卫生官珍妮丝·菲茨杰拉德（Janice Fitzgerald）博士说，目前有11人住院，其中2人在重症监护室。市政和私人拥有的公园和露营地已被要求关闭，人们允许在户外运动，但需与他人保持距离。

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新斯科舍省报告了20例新的确诊病例，全省总共达到147例。省卫生官员说，大多数感染者与旅行或已知病例有关，其中一个病例是社区内部传播的结果。目前有四人在医院，已有十人康复。

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