呼吸机，试剂盒，N95：加拿大政府向三家本国公司订购大量医疗物资和防护用品

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加拿大联邦公共服务与采购部长阿南德星期二（3月31日）表示，加拿大政府向三家本国公司订购了大量防疫物资。其中6千万个N95口罩将在本周到货，一百万份试剂也即将出厂。

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订单中有1500多台呼吸机，其中500台由多伦多的Thornhill Medical公司负责生产，将在4月初交货。但是联邦政府目前计划增购4000台，正在寻找渠道和厂家。

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另外两家公司是总部设在蒙特利尔的Medicom和总部设在渥太华的Spartan生物科技公司。除此以外，总理特鲁多星期二表示，政府还和另外五家公司签署了意向书。他在3月20日的新闻发布会上提出帮助加拿大公司增产或转产，制造抗疫物资。自那以后有三千多家公司与政府洽谈。

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联邦政府计划斥资20亿加元订购个人防护用品和医疗物资。但是特鲁多在新闻发布会上说：“我们需要更多的口罩、呼吸机和试剂盒，但是具体还需要多少完全取决于你们。如果你们待在家里，遵守公共卫生部门的防疫建议，你们就能让疫情蔓延放缓。”

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自3月13日开始每日例行新闻发布以来，特鲁多时而强硬，时而苦口婆心，但每一次都不忘敦促加拿大人待在家里和保持社交距离。半个月来的举国宅家是否有效，将在这个星期的疫情中显现出来。

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（RCI with CP, CBC News, Catharine Tunney)

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