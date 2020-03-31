安大略省小城养老院成疫情重灾区，又有三人病故

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安大略省小城鲍勃凯镇（Bobcaygeon）的Pinecrest养老院星期二（3月31日）证实又有3名院内老人因患新冠病毒肺炎去世。这家养老院规模并不大，只有65名老人住在这里。但是到目前为止该院已有13人因感染新冠病毒去世，其中包括一位当地的女性志愿者。

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还有3名老人和24名工作人员病毒检测呈阳性。另外10名工作人员的检测结果还没有出来。

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养老院的斯纳医生（Michelle Snarr)告诉CBC记者，她从医三十多年，从来没有经历过如此悲伤的时刻。现在养老院已经禁止探访。一些家属在窗外守候、挥手。但是一名护士说，许多老人因病弱并不明白发生了什么事，也不知道他们的家人在窗外试图与他们交流。

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养老院所在的城市鲍勃凯镇人口三万五千多，位于多伦多东北150公里处，向来是个宁静的小城，在新冠疫情之前，它的名气主要来自加拿大著名演唱组合The Tragically Hip的同名歌曲。现在尚不清楚病毒是如何侵入养老院的。

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（RCI with CBC News, Mark Gollom, Ellen Mauro)

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