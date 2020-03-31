推拿增强免疫力？加拿大各省推拿师学会禁止成员借新冠病毒招徕顾客

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一些加拿大推拿师借新冠病毒蔓延之机做广告，称脊柱推拿可以增强免疫力，帮助人们抵御新冠病毒的侵袭。过去几个星期来，加拿大推拿协会以及安大略省、BC省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省和魁北克省的推拿师学会先后对这样做的旗下成员发出警告，要求他们立刻停止。其中安大略省推拿师协会已经寄出54份“终止令”。

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安大略省非营利独立机构“伪科学监督”的莱恩.阿姆斯特朗（Ryan Armstrong）告诉CBC记者，他在过去几个星期中向安省推拿师学会寄出了三十多份投诉。他说，有些人非常善于迅速发现和利用公众的恐慌情绪。

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一个多伦多推拿诊所在自己的脸书主页上说：“新冠病毒吗？现在是见理疗师的最佳时机！调整脊柱可以增强免疫力。……今天就预约！”

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阿尔伯塔省的卫生法律政策专家考菲尔德（Tim Caulfield）说，推拿增强免疫力的说法没有科学根据，只会造成更多的困惑。

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（CBC News, Andrea Bellemare, Jason Ho, Katie Nicholson）

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