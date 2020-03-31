疫情令民间慈善机构压力大增，政府拨款协助他们为社会分忧解难

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加拿大全国有很多慈善机构，冠状病毒疫情的爆发给它们带来前所未有的挑战，如救济食品供应减少，主要的筹款活动取消导致捐款缩水，志愿者人数不足等。

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加拿大儿童基金会主席兼首席执行官戴维·莫利（David Morley）说：“我们是加拿大经济运作的重要部分，更是社会服务的重要部分。。。以前从未遇到过这样的情形，原来的运作方式突然中断了。如果这场危机持续更长的时间，有些慈善机构可能会被抽空”。

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疫情爆发之后， 联邦政府曾拨款1.57亿加元支持关照无家可归者的行动，5千万加元帮助妇女收容所，性侵犯受害者中心和原住民社区的类似设施。联邦政府家庭、儿童与社会发展部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）说：“无家可归的人口本来就面临重大健康挑战。疫情更加剧了这种挑战”。增加拨款将帮助非营利性和慈善组织面临收入下降和志愿者数量减少等问题。还可以购买个人防护设备，或者在需要时支付汽车旅馆和酒店的额外房间费用。

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蒙特利尔的Mile End Mission是为无家可归者提供帮助的慈善机构。它也像全国各地的许多慈善机构一样，在疫情期间努力调整工作方式，使服务能继续下去。例如以前午饭时间通常为无家可归者提供热餐，但现在的隔离措施不允许工作人员、志愿者和服务对象聚集在餐厅里，他们就改成将午餐打包，发给在外面排队的领取者。

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上个星期五，加拿大的一些慈善组织联合致信联邦政府，希望也得到资金支持。这封信由”加拿大癌症协会”、“战争中的儿童”、以帮助老年人为主的“联合之路”和其他组织共同签署。其中说到，如果没有政府的支持，一些慈善机构将“不再有能力帮助弱势群体，支持社区，其中一些很可能会永久关闭”。

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加拿大食品银行首席执行官克里斯·哈奇（Chris Hatch）表示，COVID-19危机要求人们不得不呆在家里， 因此造成工作人员和志愿者不足，捐赠的食物减少。可随着这场危机造成的失业者大幅增加，有更多的人依赖食品银行获得免费食品。

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加拿大联邦政府和一些省政府很快作出回应。联邦政府总理特鲁多在星期天的每日新闻记者会上宣布，政府决定为那些帮助需要特别关照的年青人和老年人， 以及妇女的慈善组织拨出专款。因为隔离措施使他们中的一些人焦虑、 恐慌、甚至“无处可去”。这笔款项中有750万加元给“青少年救助电话”组织，对那些在学校停课、公园关门期间受到影响的儿童和青少年提供心理健康支持。有900万加元拨给“加拿大联合之路”慈善组织。该组织致力于帮助老年人，诸如替他们购买食品、药品，以及其它个人需求，帮助他们与所在地的社区资源建立联系。

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魁北克政府也宣布向妇女收容所和妇女援助组织提供250万加元的紧急资金，以帮助它们应对冠状病毒危机带来的问题，主要是用于交通和住宿费用，以及支付加班费。蒙特利尔“雅典娜之盾”紧急避难所主要是帮助那些移民妇女。其执行主任梅尔帕·卡玛特罗斯（Melpa Kamateros）说：“在冠状病毒流行期间，隔离期间由于人们的心理和经济压力， 家庭暴力问题增长了一千倍”。这使为受虐待妇女提供帮助的庇护所高度饱和，同时还要按规定采取隔离措施。有了紧急救助资金，她们可以支付酒店房间费用，安排寻求帮助的妇女住宿。此外还可以雇用更多保安人员， 保护这些妇女”。

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