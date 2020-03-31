统计局：加拿大经济在新冠病毒疫情前就已减速

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加拿大统计局公布的今年1月份的经济发展数字显示，在COVID-19病毒肺炎疫情开始泛滥前的1月份，加拿大的经济发展速度只有0.1%。

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这不但低于去年12月份0.3%的经济增长率，而且低于经济分析师们预测的增长数字。

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从主要经济行业来看，1月份加拿大制造业、建筑业和金融业出现增长，但运输、采矿、天然气和石油工业出现萎缩。

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不过从整体来看，加拿大的出口保持了增长的势头。

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加拿大蒙特利尔银行经济分析师Benjamin Reitzes指出，一月份加拿大公共开支领域出现增长，2、3两个月份这个领域不但会继续增长、而且可能会是加拿大经济活动唯一增长的领域；因为在加拿大许多重要经济领域停摆的情况下，加拿大联邦和各省政区政府纷纷推出抗疫和救市措施、大幅度增加政府开支。

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