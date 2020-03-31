CBC

统计局：加拿大经济在新冠病毒疫情前就已减速

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月31日（星期二）12:18

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局公布的今年1月份的经济发展数字显示，在COVID-19病毒肺炎疫情开始泛滥前的1月份，加拿大的经济发展速度只有0.1%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这不但低于去年12月份0.3%的经济增长率，而且低于经济分析师们预测的增长数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从主要经济行业来看，1月份加拿大制造业、建筑业和金融业出现增长，但运输、采矿、天然气和石油工业出现萎缩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过从整体来看，加拿大的出口保持了增长的势头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大蒙特利尔银行经济分析师Benjamin Reitzes指出，一月份加拿大公共开支领域出现增长，23两个月份这个领域不但会继续增长、而且可能会是加拿大经济活动唯一增长的领域；因为在加拿大许多重要经济领域停摆的情况下，加拿大联邦和各省政区政府纷纷推出抗疫和救市措施、大幅度增加政府开支。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

COVID-19 : «  tous à risque! Prendre la menace au sérieux » - Dr Pelloux

RCI | English

Frontline healthcare workers need better support, emergency physicians warn

RCI | Español

Esta pandemia es la crónica de una muerte anunciada, pero aprenderemos de ella

رئيس الحكومة جوستان ترودو يعقد مؤتمرا صحفيّا كلّ يوم منذ أن بدأ انتشار وباء فيروس كورونا المستجدّ/Sean Kilpatrick/CPالعربية | RCI

كندا: 2 مليار دولار لشراء المزيد من المعدّات الطبيّة

Radio-Canada.ca CBC.ca
Accompagner sa mère mourante de la COVID-19Ottawa investit 2 milliards dans l'achat d'équipements de protection individuelleCOVID-19 au Canada : ce qu’il faut retenir aujourd’huiCOVID-19 : Québec évoque une pénurie de certains équipements d'ici 3 à 7 joursCOVID-19 : les écoles ontariennes fermées jusqu’en maiCOVID-19 : les nouvelles directives de Québec aux commerces alimentairesL'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest obtient une libération conditionnelleTC Energy Corp ira de l’avant avec la construction de l’oléoduc Keystone XLLa France en ordre de bataille pour affronter l'épidémieCoronavirus : 3 morts de plus dans un foyer pour aînés en Ontario
Volunteer dies of COVID-19 as daughter races across Canada to be near herBill Blair asks prison, parole heads to consider releasing some inmates to stop spread of COVID-19U.S. has dropped idea of placing troops near Canadian border: officialCOVID-19 prompts flood of people to write, change their wills — but quarantine measures are getting in the waySome health experts questioning advice against wider use of masks to slow spread of COVID-19Canada's economy was slowing even before COVID-19 hit, January GDP numbers show'An amazing man': Young father identified as northern Alberta's 1st fatal case of COVID-19Hungary's Orban, Serbia's Vucic seize greater authority amid coronavirus lockdownsU.S. Amazon and Instacart workers strike to protest COVID-19 hazards on the jobTC Energy to start building Keystone XL pipeline after Alberta government invests $1.1B US