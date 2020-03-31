邮轮急需靠岸，更多新冠病例出现，船上有两百多名加拿大人

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正在加勒比海漂流的荷美公司邮轮“赞丹”号（Zaandam, 亦称“尚丹”号）上有9名乘客新冠病毒检测呈阳性。这艘邮轮到目前为止已有4人死亡。星期二（3月31日），荷美母公司嘉年华邮轮公司的首席海事官伯克（William R. Burke）在弗罗里达州布劳沃德县委员会的会议上发言，请求让“赞丹”号和它的姊妹轮“鹿特丹号”在该县的劳德戴尔港停靠。

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此前传出邮轮上已有近两百人生病，但是伯克说，那是累计病例，许多人已经痊愈。实际上目前两艘邮轮上总共只有14人出现了感冒症状。

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荷美公司总裁艾什福特（Orlando Ashford)星期一在一份声明中说，乘客面临生命危险。如果邮轮不能马上靠岸，将会有更多的人死亡。如果此前“赞丹”号没有被智利、阿根廷和秘鲁拒之门外的话，那四名乘客的死本是可以避免的。

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“赞丹”号在3月7日启航，当时南美还被视为安全地区。14日邮轮决定缩短航程。但这时各国已经开始关闭边境，邮轮数次被拒，船上陆续有人病倒。上个星期五，“鹿特丹”号与“赞丹”号会合，并把一部分乘客接到自己船上。

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两艘邮轮上总共有1243名乘客，其中有247名加拿大人。另外“赞丹”号船员中也有一名加拿大公民。

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目前布劳沃德县委员会还没有做出最后决定。一名委员会成员说，他们很同情被困在船上的乘客，但是他们也要对县里的两百万居民负责。

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（CBC News, Sophia Harris)

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