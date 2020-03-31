面对冠状病毒危机，加拿大人致敬心中的抗疫英雄

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加拿大的冠状瘟疫仍在发展，加拿大广播公司CBC在周末的与全国听众互动的节目《全国联线》（Cross Country Check up)节目中设定了以“谁是你心中的抗疫英雄”为主题。主持人邓肯·麦丘（Duncan McCue）在两个小时的节目时间里，采谈了几位嘉宾，但大多数时间是在接听来自全国各地听众实时发来的短信和打进来的电话。

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向在抗疫第一线的医务工作者致敬

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给主持人打电话推荐心中的抗疫英雄时，人们 提到最多的是医务工作者，有医院工作的医生、护士，也有政府的公共卫生官员，药店的药剂师。有人称他们是“守护天使”，冒着生命危险拯救生命。而更令人敬佩的是：他们除了坚守在抗疫前线上，还承担起一些额外的工作。

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阿尔伯塔省一位男士推荐当地一位女医生。因为她从两周前开始，就每天在社交媒体上广播，告诉人们如何应对疫情以及注意事项，还回答人们的各种问题。他说这位女医生非常专业，也非常负责，堪称是“疫情中的摇滚明星”。

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由此主持人又提到，在此次疫情期间， 加拿大联邦和各省的卫生官员几乎都是每天召开新闻发布会，通报疫情的变化，推出新的措施。他们都堪称是“抗击疫情中的摇滚明星”。

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多伦多一位85岁的老奶奶在电话中说， 她自己一个人独居。家庭医生在给她打电话取消例行的检查时， 问她是否需要有人帮助采购日用品。 而这位老奶奶正在为要不要出去采购发愁。 于是她列了一个长长的购物单。第二天那位医生就给她把所有货物买齐，送到了家门口。这位老奶奶说，她经历过第二次世界大战，仍记得当时妈妈因为没有足够的食物而发愁。她说这次疫情虽然严重，但让我看到了有那麽多人充满爱心，乐于助人。

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给主持人打电话的一位埃德蒙顿的10岁女孩认为自己的妈妈就是英雄， 因为她在医院的急诊室做护士， 照顾那些病患。当然她也采取了很多保护措施。

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为维持社会生活正常运转， 有很多无名英雄

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有好几位打电话的人认为超市和药店的工作人员也应被视作英雄， 因为他们是冒着被感染的风险在为民众提供生活所必需的物品。很多商店不仅要照常营业，还给需要的人送货上门。这又使人们想到那些卡车司机、送货司机、快递员、邮政工人、公交司机等。在很多人为了安全呆在家里时，他们仍坚守在工作岗位上。

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安大略省温莎市的一位司机打电话说他的雇主应被称作英雄，他们公司及时地生产出商店收银台的透明塑料隔离装置。这样就可以更好地保护收银员，减少他们被感染的机率。而他作为一名卡车司机，上个星期赶着给各个商店送货，开车超过5000公里。

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有人感谢敬老院的工作人员，由于不能近距离探视，有的养老院想出利用社交软件让家属视频会面。

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还有人感谢自己的孩子， 尽管隔离在家憋得够呛，但还是很守规矩。

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也有人感谢新闻机构和工作者，及时地将疫情信息、注意事项和新措施告知公众。

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慈善组织在非常时期更显出他们“义举”的重要作用

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一些慈善组织和人道救援机构也被称作英雄。他们在疫情期间克服困难，尽全力维持运行， 给弱势群体和有特殊需要的人提供帮助。特殊时期原来一些能避难的公共场所都关闭了，而那些流落街头的人就更需要慈善组织的帮助。不列颠·哥伦比亚省维多利亚市的一个关注无家可归者的民间机构，平时为无家可归者提供免费餐食，现在因有社交距离要求不能提供堂食，他们就在避难所做好饭，拿到外面发放；也有的转为由志愿者在家里做好饭，拿到街上分发给无家可归者。

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关注心理健康， 隔离但隔不开关爱之心

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接受主持人采访的嘉宾中，有一位多伦多孕妇丹尼尔·巴特勒。她是第一次怀孕，已经9个月。疫情使怀孕的妈妈们不得不面对很多意外的情况，诸如无法去参加孕妇班的课程，隔离的规定限制了亲友的帮助；担心生孩子的医院是否会有床位，是不是也接收冠状病毒病人；要不要取消在教堂预定的婴儿洗礼仪式等等。这些问题都会给她们造成困扰，带来心理焦虑。于是她就在社交媒体Messenger上创建了一个孕妇互助群，互相交流经验感受及有关医院的信息。现在这个孕妇群已有30多人，每天仍在不断增加。星期天还请到妇产科专家给大家开讲座。温哥华一位孕妇因为担心，决定在家生孩子，她的产科医生一直在通过电子邮件为她提供指导。她也通过此节目加入了巴特勒的孕妇群。

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有那么多“英雄”存在，加拿大人感恩之余才能面对疫情淡定从容

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给主持人打电话的人话语中都充满着真诚的感激之情，他们语调从容平和，很多还带着笑声。 还有一位患有心脏病的男士，在感谢他的医生仍然为他诊病之后，告诉主持人， 4月26日是他50岁生日，原定的聚会也不得不取消了。他希望听到主持人和听众们祝他生日快乐。

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打电话的人中偶尔也有人哽咽，但那并不是因为感到压力太大，而是因为感动。例如一位新斯科舍省的老年妇女，提到她家附近的超市经理把7袋食品和日常用品送到她的家门口，还说以后再交钱时，就不得不停顿了一会。

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