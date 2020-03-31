魁北克夫妇万里逃疫到北极居民点后被驱逐

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在COVID-19病毒肺炎疫情肆虐世界主要国家的情况下，世界上仅剩的净土恐怕只有北极和南极地区了。

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南极洲能够住人的地方只有科学考察站，北极地区能够住人的除了科学考察站和军事基地之外、只有一些土著人部落和居民点。

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加拿大魁北克省一对夫妇似乎觉得到人烟稀少的北极地区才能逃开目前迅速传播的COVID-19病毒肺炎疫情，他们在地图上选定的躲避疫情的避风港是加拿大育空特区北部土著人定居点老乌鸦。

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这对夫妇对北极地区生活是什么样并不了解，没做什么准备就说走就走。他们先是开车几千公里从加东地区的魁北克横跨加拿大来到太平洋沿岸的育空特区，然后乘飞机来到育空北部人烟稀少的老乌鸦土著人Vuntut Gwitchin部落定居点。

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这是一个只能靠飞机才能与外界连通的非常偏远的定居点，人口只有250人。

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当这对夫妇在3月27日抵达后，机场负责人告诉他们要自我隔离2个星期，并帮助他们找到暂时居住的地方。

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Vuntut Gwitchin部落领袖Dana Tizya-Tramm知道定居点来了不速之客后与他们谈了话，了解到他们对如何在北极生活一无所知，想着可以在这里打工生活，下了飞机看到定居点的现实情况和周边的环境才感到害怕。

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老乌鸦定居点已经有住房紧张的问题，平常只有两间出租房提供给短期来这里工作的医生或政府官员。老乌鸦地区没有打工机会，也没有应对传染病疫情的医疗设施。

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星期六，皇家骑警接到当地负责处理紧急状况官员的请求，要求获得警方的帮助让这对魁北克夫妇在星期日离开老乌鸦定居点。

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星期日在警方要求他们乘飞机离开老乌鸦定居点时，这对魁北克夫妇很配合。在飞机抵达育空特区首府白马市机场后，卫生官员对他们进行了身体检查。

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