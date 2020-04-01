三分之一的加拿大新冠病毒肺炎患者年龄在40岁以下，总理呼吁加拿大人为国宅家

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新冠疫情爆发以来一直有一个相当普遍的说法，即老年人染病的风险最大。但是加拿大公共卫生署星期二（3月31日）更新的数据显示，全国29%的新冠患者年龄在20岁到39岁之间。如果再加上19岁以下患者所占的4%，等于每三个患者当中就有一个在四十岁以下。

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比例最高的是40岁至59岁的患者，占36%，略超三分之一。而60岁至79岁的患者占了总数的25%，即四分之一。

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当然，重症患者中还是老年人居多。在需要住院治疗的患者当中，六十岁以上的人所占比例超过60%。加拿大首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam）星期天（3月29日）在推特上纠正她此前公布的数字时说，住院患者当中只有大约12%的年龄在四十岁以下。

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但是她认为这个比例相当高，因为这说明年轻人感染新冠病毒也会严重到需要住院治疗。

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专家：每一个人都有感染风险

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为数不少的年轻人认为自己体质好，抵抗力强，没那么容易感染病毒。但是渥太华大学的流行病专家德奥南丹(Raywat Deonandan)在接受CBC采访时说，年轻人必须明白，我们过去从来没有遇见过这种新型冠状病毒，因此我们对它还没有产生免疫力。“每一个人都有感染风险，每一个人。”

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他说，“只有老年人才容易感染新冠病毒”这个错觉来自早期的武汉病例数据。这些数据显示老年人，尤其是有吸烟习惯的老年人更容易得新冠肺炎。但是现实情况完全不是这么回事。“在欧洲，许多住院患者是30多岁，40多岁和50多岁，死亡患者当中也有人处于这些年龄段。”

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上星期三（3月25日）凌晨，一名16岁的法国少女在一家巴黎儿童医院死亡。一名12岁的比利时少女本星期一（3月30日）死亡。她们两人在感染新冠病毒前都身体健康，无任何病史，在感染后病情都恶化迅速。

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“中国没有跟我们说实话”

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法国医院医生协会主席、急诊医生帕特里克.佩鲁（Patrick Pelloux ）本周二接受Radio-Canada采访时说：“我们认为中国在疫情数据上和严重程度上没有跟我们说实话。”他解释说，一是实际死亡率要高得多，抢救艰难得多，许多患者救不回来。前几天武汉死亡患者家属开始领取骨灰，当地殡仪馆的骨灰盒数量也证明死亡人数远远高于官方公布的统计数字。

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另一个问题是患者的年龄段，根本不是65岁以上，而是各个年龄段都有。许多年轻患者需要抢救，一些感染前没有任何病史的青少年死亡。刚刚在急诊室里度过一个紧张周末的佩鲁明显疲惫不堪。他说，这是法国过去从未经历过的公共卫生危机，“情况非常糟糕，太可怕了。”至于为什么中国政府隐瞒真实情况，他坦承自己并不是中国问题专家或政治学专家，只能猜测这可能是为了国内的政治需要。

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他对加拿大同行的建议是，提前为疫情高峰做准备，ICU的收治能力要翻一番。另外，医疗物资要做到不依赖进口。

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特鲁多：现在待在家里就是为国效力

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总理特鲁多在星期三的新闻发布会上说，现在的全民动员是加拿大自二战以来从未经历过的。政府为遏制疫情采取的经济措施是在我们有生之年里最大手笔的一次。但是光靠政府打不赢这场仗，所有人都必须“响应职责的召唤”。我们当中的大部分人还从未被如此要求为国效力。我们必须为彼此负起我们的集体责任。

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他说，遵守公共卫生规定、待在家里就是我们为国效力和为彼此效力的方式。我们的国家在两周后或两个月后会是什么样子，取决于我们现在做得如何，掌握在每一个人的手中。

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加拿大公共卫生署的数据显示，加拿大过去一周的新病例有88%属于社区感染。

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（RCI with CBC News, Adam Miller, Radio-Canada, Tout un matin)

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