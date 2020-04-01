加拿大实时疫情（4月1日)：全国接近1万例，加拿大卫生官员说 “社会疏远” 措施将持续

加拿大实时疫情
截至到 2020 年 4 月 1 日，北美东部标准时间 17:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1013
|24
|阿尔伯塔省
|754
|9
|萨斯喀彻温省
|193
|3
|曼尼托巴省
|127
|1
|安大略省
|2392
|41
|魁北克省
|4611
|33
|纽芬兰与拉布拉多
|175
|1
|新不伦瑞克省
|81
|0
|新斯科舍省
|173
|0
|爱德华王子岛
|21
|0
|育空地区
|5
|0
|西北地区
|2
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大总数
|9560
|112
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加拿大卫生官员说 “社会疏远” 措施将持续
PHOTO : RADIO-CANADA / GENEVIÈVE MILORD)
加拿大的病例在持续增加，各个省份都在不断扩大限制人员流动的地区，加严社会隔离政策，以减缓 COVID-19 的传播。
在不列颠哥伦比亚（BC）省，省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）表示，这些措施至少要维持到月底，不会有变化。
他说，我认为这些措施将是长期的。
加拿大各省一直在加强 “封锁” 令，并提高了警方的执法权力。
加拿大广播公司报道说，在首都渥太华地区，警方将对渥太华市与附近魁北克省加蒂诺之间的交通实行更多管制，有关细节今天会出来。
接近1万例
截至到北美东部时间星期三17点，加拿大已经有超过 9500 例确诊和推定病例，其中112人死亡，1,290 人痊愈。
加拿大公共卫生官员警告说，报告的数字并不能完全反映出真实情况，因为还有无症状病例以及还没出结果的病例。
PHOTO : RADIO-CANADA / AXEL TARDIEU
另外，加拿大在境外还有两名加拿大公民因 COVID-19 死亡，１人在日本，１人在巴西。
根据美国马里兰州 （Baltimore）巴尔的摩市约翰·霍普金斯大学 （Johns Hopkins University）的跟踪数据，星期三全世界的病例已经达到 880,000 例。
（CBC）
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