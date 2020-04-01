加拿大实时疫情（4月1日)：全国接近1万例，加拿大卫生官员说 “社会疏远” 措施将持续

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月 1 日，北美东部标准时间 17:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1013 24 阿尔伯塔省 754 9 萨斯喀彻温省 193 3 曼尼托巴省 127 1 安大略省 2392 41 魁北克省 4611 33 纽芬兰与拉布拉多 175 1 新不伦瑞克省 81 0 新斯科舍省 173 0 爱德华王子岛 21 0 育空地区 5 0 西北地区 2 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大总数 9560 112

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大卫生官员说 “社会疏远” 措施将持续

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PHOTO : RADIO-CANADA / GENEVIÈVE MILORD) 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的病例在持续增加，各个省份都在不断扩大限制人员流动的地区，加严社会隔离政策，以减缓 COVID-19 的传播。

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在不列颠哥伦比亚（BC）省，省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）表示，这些措施至少要维持到月底，不会有变化。

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他说，我认为这些措施将是长期的。

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加拿大各省一直在加强 “封锁” 令，并提高了警方的执法权力。

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加拿大广播公司报道说，在首都渥太华地区，警方将对渥太华市与附近魁北克省加蒂诺之间的交通实行更多管制，有关细节今天会出来。

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接近1万例

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截至到北美东部时间星期三17点，加拿大已经有超过 9500 例确诊和推定病例，其中112人死亡，1,290 人痊愈。

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加拿大公共卫生官员警告说，报告的数字并不能完全反映出真实情况，因为还有无症状病例以及还没出结果的病例。

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PHOTO : RADIO-CANADA / AXEL TARDIEU

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另外，加拿大在境外还有两名加拿大公民因 COVID-19 死亡，１人在日本，１人在巴西。

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根据美国马里兰州 （Baltimore）巴尔的摩市约翰·霍普金斯大学 （Johns Hopkins University）的跟踪数据，星期三全世界的病例已经达到 880,000 例。

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（CBC）

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