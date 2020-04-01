The Canadian Press/Graham Hughes

加拿大实时疫情（4月1日)：全国接近1万例，加拿大卫生官员说 “社会疏远” 措施将持续

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月1日（星期三）13:35
更新 2020年4月1日（星期三）17:34

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月 1 日，北美东部标准时间 17:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份  确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 1013 24
阿尔伯塔省 754 9
萨斯喀彻温省 193 3
曼尼托巴省 127 1
安大略省 2392 41
魁北克省 4611 33
纽芬兰与拉布拉多 175 1
新不伦瑞克省 81 0
新斯科舍省 173 0
爱德华王子岛 21 0
育空地区 5 0
西北地区 2 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大总数 9560 112

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大卫生官员说 “社会疏远” 措施将持续

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Des gens font la file pour payer dans un supermarché.

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PHOTO : RADIO-CANADA / GENEVIÈVE MILORD)

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加拿大的病例在持续增加，各个省份都在不断扩大限制人员流动的地区，加严社会隔离政策，以减缓 COVID-19 的传播。

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在不列颠哥伦比亚（BC）省，省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）表示，这些措施至少要维持到月底，不会有变化。

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他说，我认为这些措施将是长期的。

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加拿大各省一直在加强 “封锁” 令，并提高了警方的执法权力。

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加拿大广播公司报道说，在首都渥太华地区，警方将对渥太华市与附近魁北克省加蒂诺之间的交通实行更多管制，有关细节今天会出来。

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接近1万例

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截至到北美东部时间星期三17点，加拿大已经有超过 9500 例确诊和推定病例，其中112人死亡，1,290 人痊愈。

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加拿大公共卫生官员警告说，报告的数字并不能完全反映出真实情况，因为还有无症状病例以及还没出结果的病例。

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Une ambulance et deux professionnels de santé dans une rue d'Edmonton en mars 2020.

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PHOTO : RADIO-CANADA / AXEL TARDIEU

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另外，加拿大在境外还有两名加拿大公民因 COVID-19 死亡，１人在日本，１人在巴西。

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根据美国马里兰州 （Baltimore）巴尔的摩市约翰·霍普金斯大学 （Johns Hopkins University）的跟踪数据，星期三全世界的病例已经达到 880,000 例。

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（CBC）

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