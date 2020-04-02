加拿大实时疫情（4月2日）：全国确诊病例超过 1万

加拿大实时疫情
截至到 2020 年 4 月2日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1066
|25
|阿尔伯塔省
|871
|11
|萨斯喀彻温省
|193
|3
|曼尼托巴省
|167
|1
|安大略省
|2793
|84
|魁北克省
|5518
|36
|纽芬兰与拉布拉多
|183
|1
|新不伦瑞克省
|91
|0
|新斯科舍省
|193
|0
|爱德华王子岛
|22
|0
|育空地区
|6
|0
|西北地区
|2
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|11118
|161
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加拿大病例过万
星期四，加拿大的 COVID-19 病例已经超过 1 万，达到 11118 例，死亡人数达到 161 人。
在每天一次的简报会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）重申，待在家里是每个加拿大人的 “责任”。
他说，我知道很多人想知道这种情况何时会好转，或者会变得更糟，大家想看到数字和预测， 而这些数据直接取决于……加拿大人的行为。
特鲁多再次重申，人们必须遵循有关社会疏远、待在家里等措施的指导方针。
他说，
我们将要面对的一切都与人们今天的举动直接相关。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大首席科学顾问 Mona Nemer 认为，加拿大疫情有可能在今后 1-2 周达到高峰期，她相信加拿大将战胜 COVID-19 危机，并强调了人与人之间保持距离，坚持社会疏远的重要性。
无症状者可传染病毒
有越来越多的证据表明，冠状病毒可由没有明显症状的人传播。
科学家提供了更多证据，证明有些感染是由看似健康、没有症状的人传播的。
新加坡研究人员本周三发表的一项研究报告估测，大约有 10％ 的新增病例可能是由带病毒但尚未有症状的人传染的。
为了回应这项研究和其他相关研究，美国疾病控制与预防中心（CDC）已经修改了对美国人感染风险的定义。
该机构的新指南警告说，任何接触过感染者的人都可被视为病毒携带者，也就是说，任何人都可能是携带者，无论是否有症状。
专家说，这些发现使控制这场疫情的努力复杂化，从而进一步突显了人与人之间不接触、进行社会隔离的重要性，哪怕是与看似健康的人之间，也一定要保持距离。
(CBC)
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