加拿大实时疫情（4月2日）：全国确诊病例超过 1万

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月2日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1066 25 阿尔伯塔省 871 11 萨斯喀彻温省 193 3 曼尼托巴省 167 1 安大略省 2793 84 魁北克省 5518 36 纽芬兰与拉布拉多 183 1 新不伦瑞克省 91 0 新斯科舍省 193 0 爱德华王子岛 22 0 育空地区 6 0 西北地区 2 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 11118 161

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大病例过万

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星期四，加拿大的 COVID-19 病例已经超过 1 万，达到 11118 例，死亡人数达到 161 人。

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在每天一次的简报会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）重申，待在家里是每个加拿大人的 “责任”。

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他说，我知道很多人想知道这种情况何时会好转，或者会变得更糟，大家想看到数字和预测， 而这些数据直接取决于……加拿大人的行为。

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特鲁多再次重申，人们必须遵循有关社会疏远、待在家里等措施的指导方针。

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他说，

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我们将要面对的一切都与人们今天的举动直接相关。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大首席科学顾问 Mona Nemer 认为，加拿大疫情有可能在今后 1-2 周达到高峰期，她相信加拿大将战胜 COVID-19 危机，并强调了人与人之间保持距离，坚持社会疏远的重要性。

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无症状者可传染病毒

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有越来越多的证据表明，冠状病毒可由没有明显症状的人传播。

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科学家提供了更多证据，证明有些感染是由看似健康、没有症状的人传播的。

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新加坡研究人员本周三发表的一项研究报告估测，大约有 10％ 的新增病例可能是由带病毒但尚未有症状的人传染的。

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为了回应这项研究和其他相关研究，美国疾病控制与预防中心（CDC）已经修改了对美国人感染风险的定义。

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该机构的新指南警告说，任何接触过感染者的人都可被视为病毒携带者，也就是说，任何人都可能是携带者，无论是否有症状。

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专家说，这些发现使控制这场疫情的努力复杂化，从而进一步突显了人与人之间不接触、进行社会隔离的重要性，哪怕是与看似健康的人之间，也一定要保持距离。

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(CBC)

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