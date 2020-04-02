安大略省的新冠患者每十人中有一人是医护人员

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根据安大略省卫生部星期三（4月1日）提供的数据，该省的两千多名确诊新冠病毒肺炎患者中有9.6%是医护人员，也就是说将近十分之一。

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在多伦多市的818名（4月1日数字）新冠肺炎确诊患者中有31名是医护人员。但这个比例没有包括那些没有直接参与照料患者的医疗机构员工。多伦多公共卫生官员说，该市大部分医护人员确诊病例和旅行有关。其他地区没有提供传染源信息。

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过去几天来，安大略和魁北克等省份的医疗机构提出了个人保护用品可能出现短缺的担忧。CBC此前报道说，多伦多的一些医院已经开始定量分配口罩，甚至要求护士当班一次只使用一个口罩。安大略省医院协会主席戴尔（Anthony Dale）星期三呼吁联邦政府和安省政府给出供应个人保护用品的时间表。

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2003年非典流行时，加拿大的医护人员感染率是中国以外地区最高的，其中大多数在安大略省。

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总理特鲁多在星期四的新闻发布会上说，过去几天里有大约1千万只口罩到货，只等完成检验后就可以发放。他还对转产制造个人保护用品的加拿大企业表示了赞扬，例如体育器材制造商Bauer公司现在开始生产面罩。

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安大略省星期四新增401个新冠病例，29名患者死亡。目前该省累计病例为2793，少于魁北克省（5518）。但死亡84人，为各省之冠。

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（RCI with CBC News, Lauren Pelley， Kathleen Harris)

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