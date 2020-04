新冠病毒肺炎疫情泛滥让联合国气候大会延期

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

由于COVID-19病毒肺炎疫情世界范围的泛滥,联合国2020气候会议举办国英国星期三宣布推迟举办。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

推迟举办这一被称为COP26的联合国2020气候会议的决定是由联合国有关机构(气候变化框架公约)、英国和意大利联合做出的。会议被推迟到明年举行,但具体日期待定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国和意大利本来应该开始为这次原定今年11月在英国格拉斯哥举行的联合国气候会议举办一些预备性会议,但COVID-19疫情的泛滥使得这些活动无法举行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联合国气候办公室负责人Patricia Espinosa认为,虽然目前来说COVID-19病毒肺炎疫情是人类社会面临的最紧迫威胁,但从长远来说,气候变化是人类社会面临的最大威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联合国秘书长古特雷斯强调说,全球抗疫、力争减少生命损失是目前国际社会的首要任务,但在疫情缓和之后国际社会必须加快解决地球变暖问题的行动步伐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press 、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada