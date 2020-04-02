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新冠病毒肺炎疫情泛滥让联合国气候大会延期

作者 方华 |
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发表 2020年4月2日（星期四）08:42
更新 2020年4月2日（星期四）08:50

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由于COVID-19病毒肺炎疫情世界范围的泛滥，联合国2020气候会议举办国英国星期三宣布推迟举办。

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推迟举办这一被称为COP26的联合国2020气候会议的决定是由联合国有关机构（气候变化框架公约）、英国和意大利联合做出的。会议被推迟到明年举行，但具体日期待定。

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英国和意大利本来应该开始为这次原定今年11月在英国格拉斯哥举行的联合国气候会议举办一些预备性会议，但COVID-19疫情的泛滥使得这些活动无法举行。

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联合国气候办公室负责人Patricia Espinosa认为，虽然目前来说COVID-19病毒肺炎疫情是人类社会面临的最紧迫威胁，但从长远来说，气候变化是人类社会面临的最大威胁。

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联合国秘书长古特雷斯强调说，全球抗疫、力争减少生命损失是目前国际社会的首要任务，但在疫情缓和之后国际社会必须加快解决地球变暖问题的行动步伐。

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