新加坡研究人员进一步证明无症状感染者传播病毒的能力

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新加坡研究人员星期三（4月1日）公布的一份报告进一步证明了新冠病毒肺炎患者在出现症状前的传染能力。美国疾病防控中心（CDC）已经据此修改了防疫指南并警告说，任何人只要接触过患者或疑似患者，无论是否出现症状，都可能携带病毒并传给他人。

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研究人员分析了新加坡境内在1月23日至3月16日这段时间里出现的243个病例，结果显示二代病例最有可能来自“症状前传播”，即由无症状感染者造成的传播。他们因此建议公共卫生机构在追踪接触者时应该把范围扩大到患者出现症状之前，并建议更加重视社交距离，避开人群聚集的场合。

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报告中举出的病例包括一名52岁的女性。她在去过一次教堂后感染。教堂的摄像显示，她坐的位子在一天前被两名游客坐过。这两人当时没有任何症状，但后来被确诊。

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无症状传播被分为三类：先把病毒传给他人，几天后自己才出现症状；或者携带并传播病毒，但自己自始至终无症状；还有一类是患病后康复，但仍有传染性的“前患者”。新加坡研究人员分析的病例属于第一类，即症状前传播。

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（RCI with CBC News, AP，Mike Stobbe)

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