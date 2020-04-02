（SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images)

魁北克省给医护人员发“新冠奖金”：工资的8%或4%

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月2日（星期四）18:30
更新 2020年4月2日（星期四）18:47

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魁北克省将在新冠疫情期间给该省医护人员发奖金。一线医护人员的奖金额是其工资的8%， 不在一线的领4%。另外，在私营机构工作的护工的小时工资在新冠疫情期间也将增加4加元。目前魁北克省护工的平均小时工资是17.61加元。

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魁北克省政府将为此拨款2亿8千7百万加元。所有在急诊室、重症监护病房、隔离区和病毒检测站等地工作的医护人员都有权领取占自己工资8%的奖金。他们的总数接近6万9千人。

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参加抗疫但不在一线的人员包括实验室技师，医疗机构维修人员和勤杂工，811热线电话接线员等。他们的总数大约是20万人。

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两类奖金将发放到5月1日，但是如果到时疫情不止，省政府不排除把这个期限推后的可能。

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（Radio-Canada）

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