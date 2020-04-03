(HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/DPA/AFP via Getty Images)

专家警告全球新冠疫情可能引起加拿大食品短缺和涨价

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月3日（星期五）16:38
更新 2020年4月3日（星期五）18:46

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蔓延全球的新冠病毒不仅暴露了医疗系统的脆弱，也会威胁到粮食安全。一些加拿大专家警告说，世界各地的疫情可能导致未来粮食短缺，粮价上涨和贫富阶层直接的营养差距被拉大。

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加拿大皇后大学的粮食安全专家艾莱娜.鲍尔（Elaine Power）在接受CBC记者采访时说，因边境关闭和入境限制造成的外国临时工流动困难，货运和进口受阻，民众的恐慌抢购，以及最近加拿大养蜂人在进口蜜蜂时遇到的困难，都是可能引起食品涨价和食品短缺的因素。

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加拿大养蜂人每年春天都要从国外购买蜜蜂以弥补冬季的蜂群损失。但是今年由于航班停飞，他们订购的蜜蜂迟迟不到。有无蜜蜂授粉直接关系到农田产量。

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多伦多大学的营养学专家瓦雷丽.塔拉苏克（Valerie Tarasuk）说，即使在平常时期都有大约440万加拿大人没有粮食安全。这意味着他们在买食物时必须精打细算，或是求助于食品银行等公益慈善机构。疫情将会让更多的人落入这种境地。

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加拿大总理特鲁多星期五宣布拨款1亿加元资助全国食品银行和早餐之家。

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新冠疫情爆发以来，已经有俄罗斯、越南、泰国和埃及等十几个国家宣布限制粮食出口。

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（CBC News, Kathleen Harris）

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