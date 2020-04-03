“控制新冠病毒，加拿大数字未如理想，民众千万要配合”：专访公共卫生科学教授王培忠

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欢迎阅读本台专栏“追踪新冠病毒大爆发”

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王培忠教授是加拿大纪念大学医学系公共卫生专家。过去这些年，他致力于研究公众健康，尤其是移民团体的状况。COVID19在加拿大爆发，他和几位学者一道，希望对华裔群体就事件的认知，反应、以及心理进行调查研究。

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最近，王培忠教授接受了我的采访：

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如何评价加拿大政府的应对？

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加拿大的领导层在意识到事情的严重性之后，已经采取了比较严厉的措施，各基层也很配合。但是，目前看，加拿大的数据不是非常理想，这需要民众更认真配合。

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我留意到，就在前几天，一个小型民调显示，20%的人依然认为不需要隔离，而且说不会服从隔离要求。

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现在，加拿大因对新冠病毒爆发，好的地方已经很明确了，统一口径、统一措施，无论从那里回来，都要隔离，而且提供一些到位的指南，对于违规的采取查处措施。

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而且，在社会安定方面，比如提供大家在家里工作，经济补偿等方面的措施，包括关闭学校等设施等。

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现在，唯一不足的地方是，对于自我隔离，民众的响应度并不是很高。举个简单的例子，我昨天在多伦多的一个超市买东西，还看到一位非华裔家长带着孩子，在超市里逛。

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所以，我觉得政府在努力，但民众配合程度还需要提高。

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因为从深处讲，传染病无非是三个因素，一个传染源；一个是传播途径；一个是易感人群。

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我们在易感人群方面几乎没有什么可做的，这是个新的病毒，大家都易感。

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传染源方面，我们已经过了那个阶段——就是找到传播者进行隔离。现在，已经是进入社区传播了。我们能做的就是“压低流行曲线” —— 就是假设我们很难控制病毒了，就需要切断传播途径，比如大家保持2米距离，尽量在家呆着。

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这个时期，如果大家配合好的话，实际上一个星期到十几天的隔离就可以见效。我们需要再过几天看看能否见效，如果见效，这个病毒流行会很快下来。如果能够降低到低发病例的状态，就可以回到最初的控制方式 —— 针对地方病的流行状态，针对感染病人，切断他们周围联系，来控制传播。

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我感觉，大家都知道该怎么做了，但要看配合程度。我之前是很乐观的，但现在看，我不敢那么乐观了。不过，可以说一点，我们华人社区做的是非常好的。

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加拿大这两天的数据未如理想

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加拿大这两天的数据让我感觉，只能是相对乐观，应该不会再出现感染高峰了。目前的状况，感染人数会往下走。从数据上看，是有希望的，但是，可能需要更长一段时间。

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现在采取的措施是social distancing，配合程度好坏会决定它的效果。

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我觉得，这一周确实很关键， 如果一直下不来，就会很糟糕，包括医疗资源方面都会出现问题。

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呼吁大家戴口罩

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现在人们注意到，就是没有临床症状的人是个重要的感染途径。所以，为什么要保持社交距离，为什么要戴口罩。

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我再次呼吁大家戴口罩， 非常明显，口罩是管用的。我认为，加拿大卫生部门再不建议就更错误了。

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我相信，卫生部门应该提出建议，至少目前在医院层面已经都改过来了，就是都要戴。而且，呼声很大，从专业到民间都在呼吁。

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有人提到口罩的资源问题，但是资源与是否有效没有关系 —— 不能说没有资源就不呼吁戴口罩。比如有人说，很多人不知道怎么正确戴口罩，那就应该指导大家怎么戴口罩，而不是不提倡戴口罩。

保持社交距离，怎么做才能做的更好？

我的建议是，动员社区很重要。比如，CBC上的英文信息，对很多移民社区可能不够，听的人不多。比如华裔这次就做得很好，为什么好呢？就是华人亲眼看到了中国的情况。但是，其他族裔依然对此不太了解。

所以我认为，社区动员是起到了很大的作用，应该调动起来。我们正在做一个社区研究，总结华裔社区做的好的地方，看看能不能和大家分享。

加拿大在医疗资源方面如何？

我认为，加拿大现在的医疗资源勉强可以应对。如果大家配合不好，出现更多的病人，肯定是应对不了的。所以，我们应该尽做大努力，压低流行曲线，把时间拖得长一些，让医院、医疗资源有个喘息。

而且，还有一个更严重的问题，就是个人防护设备（PPE）资源不到位，很多地方的医护人员出现感染。 这等于是治疗团队出了问题，会给疫情控制，治疗病人等都带来很大障碍。

针对新冠病毒的药物以及疫苗研究如何？

疫苗一般来需要一年半，但针对目前的情况，可能有些审批会加速，希望一年吧。

还有一点，现在还不知道新冠病毒产生抗体的保护力如何。比如丙型肝炎，它产生的抗体并没有保护作用，再比如艾滋病，根本不产生抗体。

今天，我读到香港方面的文献，据说有了比较大的进展，看来比较乐观，人体应该可以产生抗体，抗体有保护力。这样看，疫苗可能会有效，这会很大程度改变现状。

对新冠病毒的药物研究也一样，大家可能都听说了一些，但现在来说，没有真正的证据支持，而只是一些个人的体验，小范围的。

但是，我要提醒大家，因为民众目前的心理状况，为虚假的药物信息提供了一个窗口，比如，最近看到一些虚假的美国特效药信息，比如说有的中医的信息，大众需要特别小心。

我倒是建议大家注意提高自己的免疫力，比如从饮食方面注意。前CDC主任提醒大家多摄取维生素D，会提高对流感的免疫力等。

针对华裔社区的新冠病毒调查

我和杨丽霞等四位教授进行的项目主要是下面三个方面：

第一，了解华人对新冠病毒的认知，个人防护措施、观点等等；

第二就是，总结华人社区的互助经验，与其他社区分享；

第三，心理学方面的研究，对心理健康的影响和应对。

同时，我们打算建立一个平台，针对弱势人群中需要帮助的人，挖掘义工的资源，把两个进行匹配。最初这个想法是针对华裔社区的，现在 看可以扩展到其他族裔。

相关阅读：自我隔离期，关注心理健康的3A法则：专访怀雅逊大学心理学杨丽霞教授

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